雲端最前線／反滲透法拼年底通過？國民黨砲轟「綠色恐怖」

新聞節目中心／綜合報導

共諜疑雲持續沸騰，不只影響韓國瑜選情，更升級為國家安全議題，民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，29日甲級動員，力拼二讀、年底通過，國民黨砲轟草案沒有行政院版本，違反程序正義，且內容充斥不確定的法律概念，也動員反制，立法院上演攻防大戰。《雲端最前線》29日邀請國民黨不分區立委參選人陳以信、民進黨組織部主任李慶鋒、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

韓國瑜選情持續落後，原本被視為加分的副手張善政，卻因為蘇貞昌住院說法，形象扣分。雖然民調持續落後蔡英文，但台南市議員謝龍介提出關鍵看法，目前韓流與國民黨前主席洪秀柱的選情後勢看漲，得票率會比2016年還要高，斷言韓國瑜只要在台南輸蔡英文15萬票以內，就有機會能贏。

而對於民調持續落後，韓國瑜對於目前民調，能否測到真正民意產生疑慮，質疑有心人用假民調迷惑人心，已無法測出真實民意，成為民主國家笑話，他呼籲，支持者今天起接到民調電話一律拒絕回答，韓國瑜是真的不相信民調？還是不敢面對現實數據？。登上《雲端最前線》一同揭秘。



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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。