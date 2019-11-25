長髮女砸33萬豐胸「一舉手變3乳」　醫院：沒問題，拆線有達到效果

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記者黃翊婷／綜合報導

留著一頭烏黑長髮的劉姓女子對自己的身材不滿意，花費人民幣7萬7000元（約新台幣33萬元）在河南鄭州整型醫院進行隆乳，沒想到右胸卻因此分成兩顆，讓她只要一舉手就會變成怪異的「三乳」，這才氣得跳出來向媒體投訴。不過，對於劉女的指控，院方回應手術沒有問題，可能是她自己的術後護理出了差錯。

▲院方堅稱手術沒問題，但劉女不相信。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據河南電視台民生頻道《大參考》報導，劉女受訪時坦言，因為對自己A罩杯的胸部沒什麼自信，決定大手筆花費人民幣7萬7000元，在泰美維納斯整型醫院構做隆乳手術，一口氣升級到C罩杯，當時醫生承諾會做到讓她滿意，沒想到術後不久胸部就出現異樣，只要一抬起手臂，右邊的胸部就會凹陷進去，瞬間一分為二。

「別人都是兩個胸，對吧？我是三胸。」劉女還當場舉起右手讓採訪人員直接用手驗證，她無奈表示，醫生們手術前曾開玩笑說要隆到像頭那麼大，沒想到如今愛美不成，反而還變成別人的笑柄，「醫院給我一個很可笑的說法，說是右手提的重量比較重，抬起來就會這樣，屬於正常現象。」

▲劉女希望整型成大胸部，大手筆砸錢卻以失敗收場。（示意圖／取自免費圖庫librestock，與本案無關）

不過，泰美維納斯整型醫院公關部經理楊濤出面表示，劉女的胸部的確有問題，但不代表是手術所致，「手術沒有問題，當初拆線時有達到效果。可能是護理方面的原因，或者（劉女）從事一些別的工作，我不太清楚，也有可能產生這種情況。」

鄭州市金水區衛生監督所監督六科科長張麗麗表示，該醫院的執業許可證是合格的，至於其中是否有醫療疏失，則要在看過患者病歷才能確定。由於目前雙方仍處於各說各話的狀態，加上「案情太離奇」，大陸網友們雖然討論熱烈，但大多還是抱持保留態度，並未全盤相信劉女的說詞，「這是笑話嗎？」、「是擦邊球廣告吧」。