　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

長髮女砸33萬豐胸「一舉手變3乳」　醫院：沒問題，拆線有達到效果

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

留著一頭烏黑長髮的劉姓女子對自己的身材不滿意，花費人民幣7萬7000元（約新台幣33萬元）在河南鄭州整型醫院進行隆乳，沒想到右胸卻因此分成兩顆，讓她只要一舉手就會變成怪異的「三乳」，這才氣得跳出來向媒體投訴。不過，對於劉女的指控，院方回應手術沒有問題，可能是她自己的術後護理出了差錯。

▲▼醫生，醫療，手術，醫病關係，醫療糾紛。（圖／pixabay）

▲院方堅稱手術沒問題，但劉女不相信。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

根據河南電視台民生頻道《大參考》報導，劉女受訪時坦言，因為對自己A罩杯的胸部沒什麼自信，決定大手筆花費人民幣7萬7000元，在泰美維納斯整型醫院構做隆乳手術，一口氣升級到C罩杯，當時醫生承諾會做到讓她滿意，沒想到術後不久胸部就出現異樣，只要一抬起手臂，右邊的胸部就會凹陷進去，瞬間一分為二。

「別人都是兩個胸，對吧？我是三胸。」劉女還當場舉起右手讓採訪人員直接用手驗證，她無奈表示，醫生們手術前曾開玩笑說要隆到像頭那麼大，沒想到如今愛美不成，反而還變成別人的笑柄，「醫院給我一個很可笑的說法，說是右手提的重量比較重，抬起來就會這樣，屬於正常現象。」

▲8個壞習慣讓胸部「垂垂老矣」。（圖／取自librestock）

▲劉女希望整型成大胸部，大手筆砸錢卻以失敗收場。（示意圖／取自免費圖庫librestock，與本案無關）

不過，泰美維納斯整型醫院公關部經理楊濤出面表示，劉女的胸部的確有問題，但不代表是手術所致，「手術沒有問題，當初拆線時有達到效果。可能是護理方面的原因，或者（劉女）從事一些別的工作，我不太清楚，也有可能產生這種情況。」

鄭州市金水區衛生監督所監督六科科長張麗麗表示，該醫院的執業許可證是合格的，至於其中是否有醫療疏失，則要在看過患者病歷才能確定。由於目前雙方仍處於各說各話的狀態，加上「案情太離奇」，大陸網友們雖然討論熱烈，但大多還是抱持保留態度，並未全盤相信劉女的說詞，「這是笑話嗎？」、「是擦邊球廣告吧」。

ET快訊
具荷拉被偷拍　熱搜關鍵字卻超殘忍...網點出真相2.8萬人認
警方調查具荷拉住家！　粉絲看現場照「發現一疑點」：心真的好痛
關鍵曝！23歲北投少爺載女友試特斯拉　自撞下車最後一通電話跳
香港區選泛民派奪333席「掌握過半」　建制派僅39席情勢慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

快訊／建制派何君堯連任失敗！臉書發文「輸1200票」　盧俊宇當選區議員

香港選舉投票率破7成！逾280萬港民出門投票　民主、建制派爭452議會席次

長髮女砸33萬豐胸「一舉手變3乳」　醫院：沒問題，拆線有達到效果

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

李千那.苗可麗.孫可芳「台語版百老匯」　金馬開場「多元、自由」感動泛淚

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

糗了！韓國瑜嘲諷小英又搞錯...　蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

到林森北勇闖「黑漆漆按摩店」按到一半被阿姨問：要不要那個？

長髮女砸33萬豐胸「一舉手變3乳」　醫院：沒問題，拆線有達到效果

睡前10分鐘超簡單5個動作做一做　幫你瘦腿，還能消肚子

直擊／好市多黑色購物節首日　內湖店早上7點僅3組排隊⋯頭香驚：竟沒人

找工作碰壁！他竟對機車上的「粉紅安全帽」下手　女騎士一看報警

強生發表黨綱宣言　承諾聖誕節前「搞定脫歐」...國會將再表決

更新／香港區選泛民派奪349席「確定掌握過半」　建制派僅44席

唐綺陽運勢／巨蟹、處女「愛情友情好好分清楚」　魔羯出運了！人緣好桃花旺

揭秘長野地獄谷野猿公苑！「夏秋專屬」猴寶寶身邊亂竄　賣萌畫面超療癒

逼車女友強塞後座　台南男溫泉旅館性侵嗆：如果分手就一起死

今變天「北東雨一周」探15度…又可能有新颱　12月初冷氣團？氣象局回應了

昔買股慘賠、害老婆賣嫁妝！數學系碩士默默存300張「金融股」年領40萬：只存第一金

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

新奇熱門新聞

長髮女砸7.7萬豐胸　一舉手變3乳

世界最長單字　189819字母組成

台灣好熟悉　日人：真的出國了嗎

舊金山Airpods掉滿大街小巷　路人蹲下撿傻眼

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

床戰150女！　千萬樂透得主環遊22國

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

真實版「安娜貝爾」封印在博物館

解碼棒紀念青春回憶　男生全淚崩

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

女偶像直播！雪乳「意外見客」急遮

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

更多熱門

相關新聞

春賞桃花遊牡丹園妳也可以是網美

春賞桃花遊牡丹園妳也可以是網美

色彩鮮艷的春天總叫人著迷不已，這一季，在中國河南王屋山滿山滿谷盛開的桃花、洛陽花中之王牡丹將接力登場，千萬別錯過2020年專屬河南的芬芳，來美麗的花海中拍網美照吧！此外，河南還有穿越到宋朝的捷徑，景色讓人目瞪口呆的雲台山喔！

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

河南喜酒上豬肉「被秒殺」　大叔：半年沒吃啦！

河南喜酒上豬肉「被秒殺」　大叔：半年沒吃啦！

鎮煞太平間木針　刺穿油漆工心臟

鎮煞太平間木針　刺穿油漆工心臟

垃圾沒倒！教務主任逼學生吃下肚

垃圾沒倒！教務主任逼學生吃下肚

關鍵字：

河南鄭州整型

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

具荷拉才答應雪莉「連你的份活下去」

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

越兇越喜歡！4星座男愛女生有個性

具荷拉被偷拍　網點出真相2.8萬人認同

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

具荷拉住家身亡！　警方證實：正在調查中

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

香港區選　泛民派順利獲過半席位

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面