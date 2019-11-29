日本第一例！技術員確診人猴共通「疱疹B病毒感染症」　出現發燒、頭痛症狀

▲疱疹B病毒常見於靈長類，為人畜共通病毒，已有有效治療藥物。(示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本鹿兒島市28日傳出，「新日本科學」公司鹿兒島市動物實驗設施內，一名技術員被診斷出患有「疱疹B病毒感染症」，是日本境內第一例，而這個相當罕見的病症，在全球僅有約50例確診。

根據台灣衛生福利部疾病管制署網站解釋，疱疹B病毒為人畜共通傳染性病原體，會對感染者的中樞神經系統進行破壞。疱疹B病毒於1932年在美國出現第一例，研究人員B博士（Dr. B）當時被一隻看起來相當健康的恆河猴咬傷，15天後便因急性腦脊髓炎死亡，病毒的名稱也採B博士名字命名為「疱疹B病毒」。疱疹B病毒並無特別季節變化，一年四季的傳染能力同樣活躍。





▲疱疹B病毒感染症相當罕見，該名技術員發病後，經過近9個月才確診。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本《讀賣新聞》、《中央社》報導，受託開發醫藥品的「新日本科學公司」總社位於東京，並在鹿兒島市設有一處研究設施；一名實驗業務助理在對猴子進行安全性調查時，不慎感染了疱疹B病毒感染症（Herpesvirus B Infection），今年2月出現頭痛、發燒等症狀，但直到8月底轉願接受基因檢查，才在11月上旬被驗出確診。

這類流行於獼猴、日本獼猴等獼猴屬猿猴間的病毒不會經由空氣傳染，主要透過抓、咬受傷後進入人體，潛伏期約2至5週，發病會出現發燒、麻痺等症狀。

鹿兒島市和新日本科學公司並未對外公布實驗業務助理的姓名，也未透露身體狀況、性別和年齡。報導指出，該名技術員平常直接接觸猿猴的機會很少，就診時也沒有被猿猴抓、咬的痕跡，目前正進一步調查染病途徑。