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伊朗反政府示威「14天逮8名CIA人士」　情報部門：他們偽裝成公民記者

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▲伊朗民眾不滿油價調漲、定額配給，發起全國示威，燒毀銀行，圖為首都德黑蘭的示威情況。（圖／路透）

▲伊朗民眾不滿油價調漲、定額配給，發起全國示威並燒毀銀行，卻被政府定調暴動和陰謀滲入。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗反政府示威持續進行，死亡人數飆破百人；《伊朗通訊社》27日報導，德黑蘭當局近日擴大逮捕行動，並宣稱自15日示威爆發至今，已經逮捕至少8名和美國中央情報局（U.S. Central Intelligence Agency，CIA）有關人士。

綜合《半島電視台》、《路透社》報導，伊朗情報部門知情人士透露，被逮捕的8人以公民記者的身分，滲進這次被政府定調為「暴動」的示威活動，他們先前已在數個不同國家接受過CIA的海外培訓，「其中6人在暴動中執行CIA命令時被捕，另外2個則是在把情資送往海外時落網。」

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際特赦組織20日指出，死亡人數已達106人。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在一場會議上嚴詞指控，過去近2週來的暴動是一場「非常危險的陰謀」。

不過反政府暴力示威延燒全國已過去14天，儘管國際人道組織先前已估計死亡人數高達106人，更有消息指出死者達到200名，德黑蘭當局至今仍拒絕對外公布官方統計的死傷人數。

▲▼伊朗油價調漲50％，15日爆發反政府示威，加油站被焚。（圖／路透）

▲伊朗政府調漲油價，為苦撐生活的人民火上加油。（圖／路透）

這場因油價調漲50％惹得全國人民站起來的示威，進行到第5天便被政府切斷全境網路，阻止示威者互相組織、取得最新訊息和散佈衝突影片，也讓境內大部分人無法和海外的家人親友甚至是政府組織進行聯繫。與伊朗互視為眼中釘、股中刺的美國，23日更呼籲臉書、推特等社群網站，暫時關閉伊朗總統、外交部長等人的帳號，達到海外施壓的目的。

美國伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）指出，「希望臉書、推特、Instagram等社群媒體，把伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的帳號關閉，直到他們把百姓的網路解除封鎖為止。」

►反制伊朗政府「切斷網路」阻示威　美籲停用總統、外長社群媒體帳戶

►油價漲50％！伊朗爆示威第5天「網路全斷」　國際特赦組織：至少106人喪命

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