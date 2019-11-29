　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

臉書、IG全球當機已恢復正常　官方今發文致歉　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Facebook Instagram。（圖／記者陳心怡攝）

▲Facebook與Instagram28日出現當機現象，目前已恢復正常。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／外電報導

社群網站Facebook與Instagram昨（28）晚發生全球大當機，無法上傳照片與影片；IG官方推特今天凌晨火速發文致歉，並表示已恢復正常，並為造成不便向用戶道歉。

根據專門監測網路狀況的網站DownDetector資料顯示，台灣時間28日晚間9時45分開始，發生臉書、IG全球大當機，這次如同以往的當機事件，部分地區受影響，部分區域正常。有用戶回報無法發文、上傳限時動態，瀏覽塗鴉牆一片空白等情況。

Facebook和Instagram目前已恢復正常服務，兩家公司也發表道歉聲明。根據法新社報導，Facebook發言人指出：「今天稍早，民眾可能無法使用臉書一系列應用程式。這個問題已經解決，重新恢復運作，不便之處敬請見諒」。

IG也在推特發文說：「我們回來了，不便之處敬請見諒，祝福正在歡度感恩節的人佳節愉快」。

今年以來，Facebook、Instagram、Whatsapp都曾發生全球當機故障，如今又再出狀況，有網友嘲諷Facebook經常當機，要考慮投向Twitter懷抱。

ET快訊
韓國瑜：45歲以下軍公教可「帶職帶薪」出國進修　每年補助2萬
快訊／鄭俊英、崔鍾訓集體性侵被判刑了！分別坐牢6年、5年
高以翔將以「完整遺體」運回！最快週日前返台　親友粉絲可見最後
金句狂爆下體、女人　韓國瑜笑：我比費玉清好多了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

臉書、IG全球當機已恢復正常　官方今發文致歉　

NOVA情報誌／專業創作者真命天機　Acer ConceptD 7搶鮮鑑賞

疑似三星Galaxy Note 10 Lite跑分曝光！搭載去年舊旗艦處理器

宏達電推動VR劇場情境式教學　目標降低學習成本及創造平等教育

蘋果再獲新專利！攝影機消除汽車A柱視覺盲區　市場關注何時跨入車市

NOVA情報誌／電競螢幕IPS 240Hz　快槍俠神助戰！

推特為台灣選舉打造專用emoji　蔡英文也跟著轉推

果粉注意！資安廠示警：留意釣魚簡訊、當心Apple ID被駭

網路瘋傳「慶祝LINE滿八歲，8種貼圖免費抽？」　當心個資被詐騙

整理雲端相簿更方便了！Google相簿添增手動修改人臉標記功能

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

臉書、IG全球當機已恢復正常　官方今發文致歉　

NOVA情報誌／專業創作者真命天機　Acer ConceptD 7搶鮮鑑賞

疑似三星Galaxy Note 10 Lite跑分曝光！搭載去年舊旗艦處理器

宏達電推動VR劇場情境式教學　目標降低學習成本及創造平等教育

蘋果再獲新專利！攝影機消除汽車A柱視覺盲區　市場關注何時跨入車市

NOVA情報誌／電競螢幕IPS 240Hz　快槍俠神助戰！

推特為台灣選舉打造專用emoji　蔡英文也跟著轉推

果粉注意！資安廠示警：留意釣魚簡訊、當心Apple ID被駭

網路瘋傳「慶祝LINE滿八歲，8種貼圖免費抽？」　當心個資被詐騙

整理雲端相簿更方便了！Google相簿添增手動修改人臉標記功能

求介紹堂表妹！爆痘男「妳家女生長得超色」　直播主霸氣回敬...網洗版喊爽

IU抵台開唱就在明天！《Blueming》3首必練應援學起來

毛加恩婚禮這天放晴了！　羅雯感動拍下「高以翔所在天堂」：這是你給我們最大的祝福

杭州直擊／解密「涉外層級遺體防腐」3萬2起跳　至少半天到一天時間

總統大選干擾　11月房市交易進入減速期

人生最後乾杯！兒陪癌末父喝酒圓夢　燦笑臨終照惹淚33萬人

「司機放手吃牛肉麵」陳建州影片被國道警察約談　鬆口回應：確實造成擔心

全台逾4成古蹟未提防災應變計畫　何志偉籲遏止「古蹟自燃」都市傳說

雪橇犬隱形牆前哀號乾瞪眼！　女漢子薩摩耶1秒「衝破」救哥哥

《聲林2》暖心導師！小宇淘汰選手後「我們來唱一下」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

3C家電熱門新聞

黑五買一波！iPhone X新機下殺4.1折　只賣1萬6900元

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

3C達人教你8招手機省電密技

蘋果再獲新專利！　攝影機消除汽車A柱視覺盲區　

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

AirPods狂噴電？網友出招恢復一倍電力續航時間

「電子雞」回憶再現！Touch Bar上也能養虛擬電子寵物

統一發票沒中別急著丟　「發票怪獸」APP變通通有獎

疑似三星Galaxy Note 10 Lite跑分曝光

調研：中階手機現在最得人心

iOS 13.2.3「來電不響」有解？LINE官方回應了

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

Nest Mini讓你看電視「只出一張嘴」

臉書全球當機　Messenger、IG也卡

更多熱門

相關新聞

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

快訊／臉書、IG驚傳故障！頁面「無限旋轉」網崩潰

臉書facebook、IG再傳當機，28日晚間全球部份地區開始出現災情，許多地區都有人在線上進行回報，除了臉書無法發文之外，IG的限時動態也無法上傳，目前詳情還有待官方公布。

Facebook收購VR遊戲Beat Saber開發商

Facebook收購VR遊戲Beat Saber開發商

臉書擬推「Favorites」新功能！如同IG摯友名單　發文只給熟人看　

臉書擬推「Favorites」新功能！如同IG摯友名單　發文只給熟人看　

偷拍空姐隱私PO臉書　檢不起訴

偷拍空姐隱私PO臉書　檢不起訴

Facebook推出Viewpoints市調App　給回饋金換取用戶個資

Facebook推出Viewpoints市調App　給回饋金換取用戶個資

關鍵字：

Facebook臉書InstagramIG當機

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

毛加恩悼15年好友　珍貴照淚送高以翔

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面