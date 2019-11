臉書、IG全球當機已恢復正常　官方今發文致歉　

▲Facebook與Instagram28日出現當機現象,目前已恢復正常。(圖/記者陳心怡攝)

記者陳心怡/外電報導

社群網站Facebook與Instagram昨(28)晚發生全球大當機,無法上傳照片與影片;IG官方推特今天凌晨火速發文致歉,並表示已恢復正常,並為造成不便向用戶道歉。

根據專門監測網路狀況的網站DownDetector資料顯示,台灣時間28日晚間9時45分開始,發生臉書、IG全球大當機,這次如同以往的當機事件,部分地區受影響,部分區域正常。有用戶回報無法發文、上傳限時動態,瀏覽塗鴉牆一片空白等情況。

Facebook和Instagram目前已恢復正常服務,兩家公司也發表道歉聲明。根據法新社報導,Facebook發言人指出:「今天稍早,民眾可能無法使用臉書一系列應用程式。這個問題已經解決,重新恢復運作,不便之處敬請見諒」。

IG也在推特發文說:「我們回來了,不便之處敬請見諒,祝福正在歡度感恩節的人佳節愉快」。

今年以來,Facebook、Instagram、Whatsapp都曾發生全球當機故障,如今又再出狀況,有網友嘲諷Facebook經常當機,要考慮投向Twitter懷抱。

We’re aware that some people are currently having trouble accessing Facebook’s family of apps, including Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. #InstagramDown