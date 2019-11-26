Facebook推出Viewpoints市調App　給回饋金換取用戶參與調查、收集個資

▲Facebook推出新的Viewpoints應用程式。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳心怡／外電報導

Facebook為了重啟市場研究，推出了一款名為Viewpoints的應用程式。該應用程式主要任務是觀測用戶瀏覽或拜訪了哪些網頁軟體以及其使用時間，而Facebook也給出了回饋，只要是該應用程式的用戶並且完成特定任務，都可以從中賺錢。

根據《The Hill》報導，Facebook Viewpoints的功能是希望改善Facebook以外的平台，包括Instagram、WhatsApp、Oculus和Portal，但Viewpoint僅向擁有Facebook帳戶的用戶開放。用戶只要完成一定數量的計劃和調查後，Facebook將通透過其PayPal帳戶向他們付款。

據悉，該應用程式要求用戶提供個人訊息，包括出生日期、性別、電子郵件和居住國家/地區，並且限制18歲以上的美國用戶使用。

人們下載Viewpoints後，第一項任務是參加幸福感調查，旨在幫助Facebook開發限制社交媒體負面影響的產品。

Facebook產品經理納威（Erez Naveh）表示，不會從Viewpoints中將用戶的訊息資料出賣給第三方， 而且在未經用戶許可下，也不會在Facebook或其他帳戶公開分享在Viewpoints上的活動。此外，用戶可以隨時終止參與任務計畫。

這不是Facebook第一次收集用戶資料，不過，先前臉書收購Onavo後，透過提供免費的虛擬私人網路（VPN）服務，收集以及分析用戶個資，引來外界質疑，Onavo還因此遭蘋果從Apple Store下架，臉書後來也關閉了這個Onavo。

現在，Facebook正在接受反托拉斯調查，是否損害社交應用程序中的消費者選擇。如今，Viewpoints的推出，是否可以避免不當收集數據的爭議，有待後續觀察。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～



