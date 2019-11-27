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Facebook收購VR遊戲Beat Saber開發商　積極擴展虛擬實境版圖

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▲Beat Saber。（圖／翻攝自Beat Saber）

▲Beat Saber正式加入臉書旗下Oculus Studios。（圖／翻攝自Beat Saber）

記者陳心怡／外電報導

Facebook日前公布，已收購虛擬時境（VR）遊戲Beat Saber的開發商Beat Games。根據外媒《TechCrunch》報導，Beat Games將繼續獨立運營，但它將成為Facebook VR遊戲集團Oculus Studios的一部分。Facebook公司並未公布收購價格。

對於Oculus來說，這是一個有趣的變化，在過去的四年中，Oculus已經花了很多時間來完善VR頭戴式設備的發展內容，Oculus可以提供Beat Games更多開發資源的方式。

而Beat Games也算是比較成功的VR遊戲開發商之一，他們在今年已經賣出了超過100萬個遊戲副本，目前也可以在所有主要的高階VR平台上使用，包括Oculus Rift和Quest。

而Beat Games透過與音樂家合作，發行歌曲作為遊戲中的關卡，並與Imagine Dragons和Panic等藝術家合作，將付費關卡包帶到Beat Saber遊戲中。可以想像，當Facebook之後要與藝術音樂家合作時，可以輕鬆許多。

Oculus也不排除收購更多開發商的可能性。Oculus職員表示說：「我們正在探索加速VR發展的方法，我們認為明年將是VR遊戲發布不可思議的一年。同時，我們也很高興Beat Games加入我們的團隊，這僅僅是開始而已」。

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