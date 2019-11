臉書擬推「Favorites」新功能！如同IG摯友名單　免除發文被不熟朋友看到的尷尬　

▲Facebook正在測試類似於IG摯友的「Favorites」新功能。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳心怡/外電報導

Facebook正在研擬測試一項新功能,用戶可以與自行設定的密友分享內容或限時動態,類似於Instagram的摯友功能,此項新功能是由知名逆向工程專家黃文津(Jane Manchun Wong)率先發現,據悉,該功能目前名為「Favorites」,而Facebook員工也直接向外媒《TechCrunch》確認該功能的存在。

根據《The Verge》報導,Facebook的「Favorites」功能可讓用戶手動設定某些朋友加入。然後,只要想使用Messenger分享故事或貼文時,就可以發送到此列表,讓所有在此名單中的朋友可以看到特別發的內容。

而「Favorites」的推出似乎是在鼓勵人們在Facebook分享更多內容,而不用擔心被多年積累下來龐大數量的陌生友人看到產生的尷尬。

該功能也與Facebook執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)的立場一致,祖克柏先前表示希望將公司的社交網路轉變為一個更加註重隱私的通訊平台。

Facebook其實已經具有類似的功能,稱為「朋友名單」,可讓用戶將Facebook朋友分為摯友或點頭之交。但是,「Favorites」似乎可以提供一種更簡單的方法,僅需建立一個朋友列表即可,非常類似Instagram現存的方法。

Facebook新的「Favorites」功能目前處於測試中,而且還在初步階段,甚至還沒有正式進行內部測試,這也意味著,如果哪天正式發布了,還有很大的變化調整空間。

Facebook/Messenger is testing "Favorites" list for Stories



It's like Instagram’s Close Friends pic.twitter.com/dsIinrX1Zd