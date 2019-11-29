間諜「王立強」12頁投誠報告曝！不只金援韓國瑜　還捐「10位特定陣營政治人物」

▲自稱中國間諜的王立強日前向澳洲情報局「投誠」。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

自稱中國間諜的王立強日前向澳洲情報局投誠，坦承在台灣組織網軍，影響台灣地方與總統選舉，去年更曾金援高雄市長候選人韓國瑜。本刊調查，有關王立強涉滲透台灣政界及媒體等行為，除了他在接受澳洲媒體訪問時已有所提及，更親筆以中文寫下12頁的投誠報告，以及翻譯成17頁的英文版，我方安全單位已透過國際情報交換系統取得17頁的英文版本。

據了解，這份尚未曝光的投誠報告，除了披露中方間諜組織曾透過海外捐款方式，金援當時參選高雄市長的韓國瑜外，也另外捐贈給十位特定陣營的政治人物。

知情人士透露，王立強的投誠報告分成中、英文兩個版本，我方透過美、英、澳、加、紐等西方國家組成的情報交換網「五眼聯盟」，已取得17頁的英文版報告，另有12頁的中文版則仍未取得，與我交換情報的盟邦希望藉由我方查證投誠報告內容，了解王立強所陳述自白的真實性。

讓辦案人員大為驚訝的是，該份報告所揭露的相關人士姓名，雖以英文拼音，但翻譯成中文卻都真有其人，包括很難在媒體上看到的業務接洽人士，都確有其人，而非虛構；至於金援政治人物的對象，除了王立強在接受《看中國》、《大紀元》等媒體訪問時提到的韓國瑜，被點名的還有其他十人，都是仍在台灣政壇相當活躍的人士，其中不乏參與明年立委大選的政治人物，且都屬於同一陣營。

據看過該分報告的人士表示，王立強以海陸空三軍形容自已參與台灣九合一大選的干預手法，除了透過買下、投資公司，以設立組織網軍的據點，「我們組織二十多萬個網軍帳號，成立粉絲團攻擊民進黨，灌爆臉書、帶輿論風向，並改變ＩＰ位置躲避追蹤。」相關手法與本刊去年報導我盟邦提供關鍵情資，揭露境外勢力計畫以2020年扶植親北京政權為目標，對台啟動訊息戰，當時操作的標的，就是去年底的九合一大選，國安局今年5月在立院報告中也明確指出，中共刻正複製俄羅斯併吞克里米亞島的模式，散播爭議訊息對台灣進行認知作戰。

26歲的王立強向澳洲尋求政治庇護，坦承過去不只曾在香港綁架書商，更滲透大學、媒體，甚至揭發中國針對台灣選舉採取系統性的干預，以及指控香港上市公司中國創新、中國趨勢董事會主席及首席執行官向心與其妻龔青為中國特務，但中共官媒「環球網」前天公布號稱「王立強」2016年在福建省光澤縣人民法院被依詐騙罪判刑的畫面，臉部畫面只有一秒鐘，清晰度難以辦識，以致王的間諜身分是否屬實？至今仍是羅生門。



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