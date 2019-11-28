中華職棒回饋列車到新坡國小　把國球扎根小球員心中

▲中華職棒會長吳志揚捐贈背包、球棒等球具給新坡國小球隊。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

中華職棒回饋列車28日由會長吳志揚率桃猿投手彭聖欽及統一獅林靖凱向桃園新坡國小致贈球具對棒球小選手傳承經驗，吳志揚表示，每年球季中及球季結束，中華職棒都會舉辦與基層學校棒球隊的互動及透過球星擔任教練的現場教學，今年已經是連續第18年，走訪全台學校超過百間，足跡遍及離島花東，期待用行動把國球扎根在每一位小球員心中。

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▲▼球星桃猿投手彭聖欽及統一獅林靖凱教導小選掽傳承經驗。（圖／記者楊熾興攝）

吳志揚特別表揚新坡國小棒球隊，因球隊甫於今年5月出征「全國國小棒球聯賽」，從全國248隊中脫穎而出，拿下第7的佳績，而新坡國小棒球隊隊史有30年，和中華職棒一樣30歲，非常的不簡單。一切都是因為學校現在和過去師長們的堅持，及小球員的努力，才能讓新坡國小球隊可以持續如此多年，值得做為全國表率，更是棒球能夠真正成為國球的關鍵力量。

中職並準備包括專用背包、捕手護具、鋁棒、練習球、裝備拖袋及鮮乳坊鮮乳捐贈給球隊，校長陳瑞蘭也回贈感謝旗幟；同時安排Lamigo 桃猿洪聖欽、統一 7- ELEVEn 獅林靖凱，到新坡國小擔任教練進行教學，除了讓小球員能近距離接觸到偶像球星，更學習棒球技巧。同時，教學也吸引超過60位新坡國小各年級的學生到場觀看，並排隊索取簽名球。

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