「被耍了」議員踢爆高美蘭還沒辭主秘　高市府：辭職書還缺簽名



▲高市觀光局主秘高美蘭被爆根本還沒離職。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局主秘高美蘭22日透過高雄市府發出4點聲明，「從即日起辭去主秘一職」，不過市議員黃文益揭露其實高美蘭尚未正式請辭，他批「但所有人都以為她已經辭職，根本是逃避監督，欺騙市民。」

市議員黃文益表示，觀光局主秘高美蘭自從上次發聲明後，後續並無正式遞交請辭的書面資料，只是發表聲明，但並不代表辭職，觀光局也告訴她必須一定要親自辦理辭職手續，黃文益說「高美蘭還沒請辭就發聲明，逃避議會監督，讓議員以為她已經請辭，我覺得高美蘭欺騙市民、玩弄制度。」

▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

至於高美蘭補申報財產的部分，黃文益指出，事情爆發之後才去補件申請，並非主動更正，而是東窗事發後才去更正，他批「一連串的動作，都可以看到高美蘭的手段、心機，都不是一個正向的，完全在規避責任、逃避監督，居然欺騙市民，大家以為他已經正式請辭」。

黃文益更指出，現在高美蘭是請假但跟請辭是兩碼子事，請假年資仍然照算，享有主秘待遇，結果竟然沒有請辭，這是天大的謊言。

對此，高雄市觀光局長邱俊龍表示，高美蘭在發出聲明時，也同時遞交辭職書，但離職有一定的程序，加上人事室認為辭職信必須有個人親筆簽名或蓋章，但高美蘭正在請事假，目前不在台灣，才會一直未完成辭職程序；目前人事室已用傳真方式請高美蘭處理，邱俊龍說，最快在今天就能辦妥離職手續。