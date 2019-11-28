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黑五買一波！iPhone X新機下殺4.1折　只賣1萬6900元

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▲▼蘋果經銷商針對黑五再祭出優惠。（圖／STUDIO A提供）

▲蘋果經銷商針對黑五再祭出優惠。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

為了迎接黑色星期五購物節，蘋果經銷商STUDIO A宣布，將於11月29日推出Apple限時特賣會，包含 iPad第六代/MacBook Air /MacBook Pro等「SA認證主機」一口氣降價最高31,000元不等，iPhone XR、iPhone XS系列最低5.5折起，原價41,500元的iPhone X 256GB，下殺4.1折後只要16,900元。

STUDIO A指出，主機將提供STUDIO A「SA認證主機」180日保固服務，或可加購1,000元延長至365日；新機部分則加碼推出全新iPhone XS/XS Max系列，購機即享SA Care 2.0一年期保固及Apple任一主機贈送韓國雙人來回機票活動（限量5,000組，送完為止）。

值得注意的是，STUDIO A的特賣會，以往都在台北市等都會地區舉行，為使各地區都能體驗到特賣會時挖寶的雀躍及刺激感，本次「黑色星期五特賣會」，特別跳過往年人潮最多的台北地區，從11/29(週五)於STUDIO A桃園統領、新竹中正、台中中科、台南西門以及新增的羅東、花蓮等6門市同步啟動。

而這次的特賣會中，將會提供近200台認證主機，包含2018年的iPad第六代9.7吋Wi-Fi 32GB原價10,900元，6.3折出清只要6,900元；MacBook Pro 15.4吋(MJLQ2TA/A)，原價63,900元，5.1折出清只要32,900元，現省31,000元。

在手機部分，原價41,500元的iPhone X 256GB，下殺4.1折後只要16,900元；今年上半年熱銷的智慧型手機iPhone XR 64GB型機5.9折後只要15,900元；受到長輩愛用的iPhone 8 /7 Plus則是少量釋出、萬元有找。

SA認證主機均提供「SA認證主機」保固卡，享有自購買日起180日的延長保固，或可加購1,000元延長至365日保固服務，保固期間內，攜帶購買證明及SA認證主機保固卡，可享本機自然損壞硬體保固維修。由於限量認證主機各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，請直接到現場詢問。

此外，新機部分自即日起購買iPhone XS/XS Max系列主機，即可享有價值4,390元的「SA Care 2.0 全方位保障計劃」一年期保固服務，保險期間內主機可享不限次硬體保固維修、以及二次意外損壞的維修服務；另至12月底凡購買任一款iPhone、iPad、iPad Pro、Apple Watch或Mac電腦等Apple全系列主機，就送首爾雙人六天五夜來回機票，限量5,000組送完為止。

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