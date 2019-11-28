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NBA Store黑五促銷將開跑！總冠軍帽「瘋搶價199元」期間全免運

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▲NBA store 黑五。（圖／品牌提供）

▲NBA store 黑五折扣在29日實體門市與線上旗艦店同步登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

每年「黑色星期五」（Black Friday）絕對是消費者不能錯過的大日子，NBA Store也將在29日實體門市與線上旗艦店舉行促銷活動，除了全面85折之外，還有每日一物瘋搶活動，經典總冠軍帽只要199元就能以「一折價格」帶回，黑五期間還免運費不讓你多花一分錢。

NBA Store黑五折扣將在29日登場，除了實體門市，宅在家的消費者也能享有線上旗艦店的優惠，11月29日起至12月1日實體門市與線上旗艦店皆全面85折（特殊商品及單一特價商品除外）。另外延長時效，29日至12月13日期間舉辦每日一物瘋搶活動，包含NBA迷收藏必備的NBA 2019總冠軍帽，原價1,580元，瘋搶價只要199元，現省1381元。

▲NBA store 黑五。（圖／品牌提供）

▲湖人隊內刷毛大學T特價999；NBA 2019總冠軍帽原價1,580元，瘋搶價只要199元。（圖／品牌提供）

擁有許多球迷的湖人隊內刷毛大學T更是特價999元，真皮比賽用球限量特價1499元，Funko POP NBA 大頭公仔原價499元，黑五價為99元，喜愛蒐集公仔的你不能錯過，且都是數量有限售完為止，此外，也同步新增線上消費可至摩曼頓指定門市店取功能，在黑五期間也都享有免運優惠。

▲NBA store 黑五。（圖／品牌提供）

▲11月29日至12月13日期間舉辦每日一物瘋搶活動，用一折價格帶回還能免運費。（圖／品牌提供）

NBA Store Taiwan黑色星期五活動

1. 11月29日起至12月1日實體門市與線上店皆全面85折（特殊商品及單一特價商品除外）。

2. 11月29日至12月13日期間舉辦每日一物瘋搶活動。

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