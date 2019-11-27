約前男友到現任家聊天！高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　前任慘遭開山刀砍掌噴血

▲張姓男子手掌遭砍傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區一名22歲吳姓男子和19歲張姓男子相約在明鳳26街路邊談判，但吳姓男子不滿張姓男子持球棒嗆聲，竟拿開山刀往張姓男子身上猛砍。

▲前任、現任男友為女友爭風吃醋。（圖／記者許宥孺翻攝）

經警方了解，2人為一名女子產生爭執，現任男女朋友同住在男友住處，但女友以通訊軟體叫張姓前男友來現任吳姓男友住處附近、明鳳二十六街處聊天，引發吳姓男子不悅，雙方當場在街頭爆發激烈口角衝突；過程中張姓男子持出球棒恫嚇，引爆吳男怒火，當即抽出開山刀狠砍反擊，在張男手腕處留下大面積傷口，瞬間鮮血噴出，現場眾人嚇傻急忙撥打電話求援。

▲張姓男子傷後表情痛苦。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳姓男子的爺爺表示，現場原本有4名人士聚集聊天，張姓男子遭砍後，其他3人便逃離現場，而開山刀也是張姓男子的友人帶來到現場，即使看到刀子也不敢多說什麼，沒想到進屋後沒多久，事情就發生了。

▲吳姓男子持刀返回現場表示要向警方自首。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報趕抵現場後，砍人的吳姓男子已經逃逸無蹤，救護人員只好先幫張姓男子止血、包紮，隨後送往醫院治療，但過程中原本逃離的吳姓男子卻又打著赤膊、持開山刀走回現場，表示要向警方自首；警方見狀後立即上前壓制，並將吳姓男子以準現行犯逮捕及將犯案開山刀帶回派出所偵辦。後續警方將陸續調查監視器，並通知相關當事人到案說明。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。