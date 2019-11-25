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遭母親男友闖房「舌頭猛甩」：幫妳順氣！她躲衣櫃無助爆哭　顫抖寫下恐怖過程

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▲桃園市施姓男子今年2月透過社群網站認識未成年少女，屢屢以淫穢性暗示字眼誘拐少女傳送「色色的照片」吃上官司。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿九對小綠伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿九」（化名）趁著同居女友外出買粥時，藉機朝對方的女兒「小綠」（化名）伸出狼爪，不僅強迫她脫下衣褲，還強行撫摸她的胸部，並用手指性侵得逞，讓小綠嚇得躲到衣櫃裡痛哭，甚至一度嚇到不敢上學。對此，法官認為，阿九的行徑已經嚴重影響小綠身心發展，因此依法判他3年8月徒刑。

判決指出，阿九與小綠的母親交往多年，而小綠都稱他為爺爺，怎料他卻藉著對方的信任，趁女友不在家時，強行脫去小綠的衣物，並用手、嘴撫摸、吸吮她的胸部，甚至還伸手強行進入私密處。更誇張的是，整起事件東窗事發後，阿九還辯稱，自己是因為聽到小綠說胸悶不舒服，才會撫摸對方，幫忙「順氣」。

這起事件發生後，學校老師也表示，到小綠家時，發現她躲在衣櫃裡哭，連在學校輔導室也是不停爆哭，因為哭到無法完整用語言表達，最後只好以筆談的方式寫下，爺爺曾用手指性侵她，所以在校門口看到爺爺才會嚇得躲起來不敢上學。

對此，法官認為，阿九的行徑已經嚴重影響小綠身心發展，依法判他3年8月徒刑，而阿九不符上訴二審，但二審法官不採信其說詞，駁回他的上訴。

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