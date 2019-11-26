台南「名魔」蘇大媽狂吼13次：把她逮捕回去！囂張指揮警察　罵累了還討水喝

記者林昱萱／綜合報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一段經歷，只見畫面中一名粉衣大媽朝著鏡頭不斷叫囂，甚至連連喊了13次「把她逮捕回去」，讓在場的人員都感到相當無奈。不過，原PO的貼文剛PO出沒多久，就馬上有人認出這名女士的身分，竟是當地相當有名的檢舉魔人。

▲女子吼了13次，「把她逮捕回去」。（圖／翻攝爆料公社，下同）

原PO表示，「大媽跟路人發生擦撞，因為是停在我們店旁的馬路和騎樓，加上大媽叫囂聲太大，於是我就走了出去關注一下，看看警察的進度如何。誰知大媽看我在路邊滑手機，也一直在現場(可能是我看太久了)，大媽忽然矛頭一指說要問我私人資料！我說關她啥事？於是大媽就對著我身後的休旅車叫警察要開罰單(黑人問號？)」。

原PO無辜被波及後，跟警察說了聲，「大媽的車也順便開罰單吧！」兩人的口角發生後，過程中大媽疑似是罵到累了，還指著在場員警，要對方給她一瓶水，而原PO立馬說：「警察出來處理車禍現場，沒有義務給妳水，妳不要妨礙公務」。

結果大媽一聽，又告訴員警說原PO誹謗她，要警察把原PO當現行犯逮捕回去，過程中連連飆喊了13次：「把她逮捕回去」，甚至還聲稱，如果不逮捕原PO，她就要在賴在這裡不走，接下來還瘋狂打警政署的電話，讓在場人員都相當傻眼。

貼文一出，立馬有網友認出，該名粉衣大媽就是台南有名的蘇姓檢舉魔人，檢舉足跡遍布半個台南市區，先前也因為不少事蹟而躍上新聞版面。對此，網友們紛紛留言表示，「恭喜你～你遇到台南名魔蘇大媽了」、「這個是台南市最麻煩的人物，檢舉達人大家要小心一點，她會讓你抓狂口出惡言就掉入陷阱了，對付她只有蓋布袋了，千萬別說我教的！」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

23歲望族少爺特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝：頭暈暈 下秒墜16m橋慘死

戰遍日租套房與摩鐵...人妻「機房燥熱狂吻小王」拍羞片！夫一看鹹濕對話秒綠

追撞車禍慘淪夾心！淡定姊「現場大嗑剉冰」壓驚 還佛心問2車主：要吃嗎？