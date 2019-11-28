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40年最大！阿爾巴尼亞地震30死　1家6口慘困「雙胞胎女嬰」待救援

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▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

東歐國家阿爾巴尼亞（Albania）26日凌晨發生規模6.4強震，為40年來最大的地震，讓當地多處受到重創，死亡人數也已經增至30人，至少650傷。全城還在搜救倖存者，義大利搜救隊也在濱海城市都拉斯（Durres）的一片殘磚斷瓦下，試圖搶救出一家6口，包括一對雙胞胎女嬰。

《路透社》報導，都拉斯是一處與義大利隔著亞得里亞海（Adriatic Sea）相望的港口城市，在這次地震中同樣受到重創。其中一間4層樓房倒塌，原本1家9口人受困，經過一夜搶救後，家族中一名17歲的男孩成功獲救，但一名79歲老婦和8歲女童被救出瓦礫堆時，已經成了冰冷遺體。

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

▲▼軍警消犬和各國搜救隊伍都投入救援。（圖／路透）

▲阿爾巴尼亞於11月26日凌晨發生規模6.4淺層地震。（圖／路透）

義大利搜救隊人判斷，現場至少還有6名家族成員受困，包括一歲半的雙胞胎女嬰、一名6歲男孩、一名7歲男孩、一名16歲少女，以及一名52歲的男子。搜救隊在雙胞胎父親和其他家屬的緊張關注下，仍在努力救出受困者。

趕來阿爾巴尼亞參與救災的各國搜救隊伍，除了義大利，還有來自希臘、蒙特內哥羅（Montenegro）、科索沃（Kosovo）等。美國地質調查局（USGS）指出，此次震央位位在都拉斯，規模6.4，震源深度僅20公里，和首都地拉那（Tirana）距離36公里；事發後，幾乎全城投入救災，包括警消以及徒手搬挖石塊的熱心民眾。

▲▼阿爾巴尼亞（Albania）6日凌晨發生規模6.4強震，震源深度20公里，40年來最大。（圖／路透）

▲許多人的家都因地震毀了，必須露宿在空地上。（圖／路透）

《英國廣播公司》（BBC）報導，北部鄰近都拉斯的圖曼鎮（Thumane）受震創最嚴重，目前已至少45人從瓦礫堆下獲救，還有更多人等待救援；總理臘瑪（Edi Rama）喊話，救難人員會持續搜救到最後一人。死亡人數仍有機會繼續攀升，屆時此次地震將突破1979年造成40人死亡的大地震紀錄，成為阿爾巴尼亞最慘烈的一次地震。

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