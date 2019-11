快訊／阿爾巴尼亞凌晨大晃！規模6.4地震強襲深度10公里　屋垮畫面曝光

▲ 網友表示,這起地震搖晃程度相當大。(圖/翻攝自推特@KKarabolli)

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿爾巴尼亞首都地拉那(Tirana)外海當地26日凌晨3時54分發生規模6.4地震,歐洲地中海地震中心(EMSC)數據顯示,該起地震震央位在地拉那西北方約34公里處,深度僅10公里。目前已知當地發生多起餘震,最大規模達4。

根據網友的最新回報,這起地震雖然只有短短幾秒鐘,但搖晃程度相當大。推特影片顯示,阿爾巴尼亞濱海城市都拉斯(Durres)已傳出房屋被震垮等災情,部分地區牆面崩壞,許多人在地震發生後跑到大街上。

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.4 in Adriatic Sea 40 min ago pic.twitter.com/TdQMUlhV5Z — EMSC (@LastQuake) November 26, 2019

Busy square in #Tirana for 430am earthquake evacuation pic.twitter.com/ouA4zGobHK — Michael Newson (@mf_newson) November 26, 2019