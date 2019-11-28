張善政詛咒蘇貞昌住院　洪慈庸：講出這話已非立場差異！是品格問題

▲無黨籍立委洪慈庸。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌日前因過度勞累引發病毒感染，在稍作休息後恢復狀況良好；而國民黨副總統候選人張善政27日詛咒蘇貞昌應該「再住回醫院」。對此，立委洪慈庸晚間表示，張善政成為韓國瑜副手後整個荒腔走板，講出這種話已非立場差異，而是品格問題，應向蘇貞昌及社會大眾道歉。

洪慈庸表示，張善政過去擔任行政院長時，印象一直很好，溫文儒雅、有條有理，他也曾經到自己的選區參訪在地企業；但是，一成了韓國瑜的副總統候選人後，整個荒腔走板，還講出「老天會讓他回去住院」這種惡毒的話？「真的是無聊當有趣，這是台灣的副總統候選人？」

洪慈庸指出，一個總統候選人和其夫人一天到晚對肛門充滿執著、還拿痔瘡當玩笑；而現在他的副總統候選人又拿別人健康開玩笑、散布別人住院的假消息，「這一點都不好笑，而且是非常嚴重的品格問題，也是最壞的示範。」

▼國民黨副總統候選人張善政。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



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