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NOVA情報誌／電競螢幕IPS 240Hz　快槍俠神助戰！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

 圖、文／NOVA情報誌

「電競螢幕」即戰力快速部隊更給力，主宰沉浸視覺體驗大尺寸&曲面兵團更活躍，外加揪感心顛覆想像軟硬體多項創新突破，2020遊戲咖持續樂透！

「電競戰就等於速度戰！想要制敵於先、克敵致勝拿積分，就必須擁有一款專業即戰力『電競螢幕」！」這兩年來電競螢幕快速崛起，因有愈來愈多玩家，深悉電競螢幕對於賽事的重要性與關鍵影響。據調查顯示，18年到19年電競螢幕高達有30-40%成長，預估今年至2020持續維持3成以上比例，代表電競螢幕續夯，熱度不減；伴隨越來越多品牌加入行列，相關電競賽事、直播、遊戲大作蓬勃發展推波助瀾，這也讓人好奇電競螢幕的未來動向？加碼端出什麼樣「好菜」！

有的，菜色豐盛程度堪比滿漢全席加痛風海鮮大餐，要讓玩家「飆速流暢」到爽、感官驚豔連連～既有電競新五虎戰將進化2.0，IPS面板技術大突破，「神助攻」更犀利；曲面&沉浸體驗玩更「大」，創新無極限，連耳機擴大器、智慧散熱風扇、臉部辨識技術都上身，讓操控使用體驗大加分；甚至還將升級1000R超曲率度，強化軟硬最佳整合，上演吸睛閃視覺的情境同步遊戲示警秀，外加史上最「精」最「色」創作者專業螢幕同場競逐…。各位觀眾，顛覆視覺想像，超精彩可期的2020前哨「電競螢幕秀」，噹噹噹噹…讓我們搶「鮮」目睹。

（圖／NOVA情報誌提供） 

新電競五虎戰將進化　IPS高刷新視界啟航

「戰場在走，電競螢幕要有！」俗話說不怕神一般敵人，就怕豬隊友；明明自己實練苦練技術很可以，卻因螢幕不給力拖後腿，影響專注度造成延遲被秒殺（冏）；要知道在電競賽事中，0.1秒就足以決定勝負。重點當親眼目睹體驗過它狂勝一般螢幕的畫面流暢性與差異好處，絕對讓你回不去！

需求決定市場，既然電競螢幕「為電競而生」，就必須滿足玩家追求的諸般條件規格！2019年起，坊間高階電競螢幕大抵具備五大特性「FHD/2K/4K高解析、144Hz以上高刷新率、高色彩or高廣角、nVIDIA G-SYNC/AMD FreeSync相容技術與DisPlayHDR認證」，我們稱之為電競五虎戰將；好消息在品牌商積極推動與「IPS面板技術突破」下，下半年這電競五虎快速切入主流市場，讓大眾遊戲族也能輕鬆擁有，且持續蛻變突破進化，無論「流暢刷新率&反應時間」雙雙創新高，邁向全新五虎戰將2.0新視代！

 （圖／NOVA情報誌提供）

「『IPS高刷新率面板』是我們下半年到2020年產品一大主軸！」Acer宏碁數位顯示事業營銷管理經理謝芳梅談到：『Acer優勢系列高中低階電競陣容最齊全，技術規格搶先，且推陳出最快！最新發表的Acer Nitro XV3系列四款電競螢幕，已全面支援『DisPlayHDR400認證」，達成電競五虎成就，尤其『Nitro XV273 X』、『Nitro XV253Q X』兩款新科極速機，搭載目前市場最新、最快『IPS 240Hz高刷新率』與『原生1毫秒反應面板』，完美解決過去IPS面板技術機無法達陣的極速&極美雙成就。」這240Hz＋1毫秒還是平均值，最低更可達0.1毫秒，Acer謝經理強調！

誠如謝經理所言，過去「IPS技術面板」色彩最漂亮，還提供178度廣視角，但天生缺點原生反應時間較慢，僅約4-8毫秒，刷新率也頂多來到144Hz或165Hz速度，就速度流暢性落後「TN技術面板」一截。反觀TN技術面板雖然色澤表現差，甚至有點蒙上一層白霧感，但憑藉原生灰階達1毫秒，業界最快240Hz高刷新率，仍舊是不少電競選手指定青睞，可見「速度」對於電競機重要性！因比賽更注重流暢與反應速度，尤其是第一人稱類射擊遊戲，色彩畫質表現反倒其次。好消息在IPS快速液晶技術突破下，終於打破之前IPS無法並存的「快又美」，這對於多數遊戲&影片通吃的「雜食性」玩家，無疑是一大利多。

已知Acer這兩款「Nitro XV273 X」、「Nitro XV253Q X」27吋/24.5吋IPS 240Hz＋1毫秒快槍俠，即將11月上膛，除帶來1080P FHD解析、99% sRGB廣色域特性，並通過DisPlayHDR400認證與「全新的G-Sync Compatible兼容技術」；另款系列27吋「Nitro XV273U S」，則搭載2K＋165Hz 1毫秒面板，其餘規格相同；而針對4K高解析需求玩家，一併祭出27吋4K＋144Hz 1毫秒的「Nitro XV273K P」來因應！

這時眼尖的讀者應可發現其中的「全新G-Sync Compatible兼容技術」有貓膩！是的，G-Sync Compatible是繼IPS面板技術突破後，2020年電競螢幕另一重大議題，最大意義解封印，讓電競螢幕能「同時支援相容nVIDIA與AMD雙陣營顯卡」，還讓玩家取得成本大幅降低。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲Acer Nitro XV273 X配置極速IPS 240Hz高刷新率＋1毫秒反應，通過DisPlayHDR400認證與G-Sync Compatible兼容技術，11月新上市。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲Acer Nitro XV273 P高階款搭載27吋4K＋144Hz IPS面板，支援1毫秒快速反應與DisPlayHDR400認證，兼具高解析與流暢性。

我們知道，電競螢幕必備，身為五虎戰將之一，能有效解決高速動作下延遲與鋸齒狀的「Sync相容技術」，坊間機種常見有nVIDIA G-SYNC及AMD FreeSync兩大顯示功能。但讓消費者困擾是，若本身電腦配置nVIDIA系列顯卡，就必須搭G-SYNC才能發揮效果；若是AMD顯卡掛，則要選用FreeSync技術讓英雄真正有用武之地，玩家只能選邊站；特別是G-SYNC因內載晶片模組，通過這認證要價不斐，目前多屬高階機型才有，這也阻礙與限制其發展，換句話說，吃不到大眾遊戲市場，迫使nVIDIA重新思考，年初宣布開放新「G-Sync Compatible兼容技術」，雖然效果沒G-Sync硬體晶片解碼來得好，走的是軟體技術優化方式，但優點卻能相容AMD顯卡，且相關認證費用低廉很多，預計年底新機起，各家中階甚至入門機款將大量進駐並送測nVIDIA做認證。

除動作快的Acer外，包含Asus、MSI皆表態不會錯過這新五虎戰將2.0進化盛會，下半年持續到2020年，相關IPS 240Hz與G-Sync Compatible認證新機陸續問世！這時謝經理還透露，Acer定位高階電競型Predator系列，也將在11月亮出首款43吋超大畫面「Predator CG437K P」，搭載4K＋144Hz面板、高檔旗艦等級DisPlayHDR1000認證 ，支援DCI-P3 90%廣色域與Delta E＜1精準色彩能力，強調三高—高解析度、高廣色域、高精準特色，鎖定PC遊戲與PS4遊戲機雙需求，平常更能當成4K電視使用，敬請期待。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲Acer Predator CG437K P為自家首款43吋超大畫面機， 搭載旗艦級4K＋144Hz面板與DisPlayHDR1000認證，迎合PC＋PS4遊戲機雙需求玩家！

電競螢幕大勢所趨　創新技術競爆感官

是的，2020年電競螢幕另一趨勢，就是畫面開高走高，持續帶來「大」驚喜！大螢幕電競機好處，能提供玩家所需高刷新率與專業性能外，並帶來更養眼遊戲&電影沉浸式視覺體驗，還可迎合台灣小家庭或套房環境情境，讓電視生活影音一機通殺搞定。

談到此，不得不提Asus這ROG資深電競品牌，早在去年起就積極佈局大尺寸電競螢幕，陸續發表多款35吋～65吋重量級款式，重點系列機務求頂尖效能、精湛工藝與情境燈光效果，還展現強大「創新科技」研發實力！

ASUS華碩電腦顯示器企劃部產品經理郭博裕指出：「ROG深耕電競高達10年以上，至今累積豐富經驗技術，最精準瞭解玩家需要什麼，同時我們勇於創新，追求品質、美學與實用功能不手軟，持續帶給Gaming最棒體驗！最新主打的43吋電競螢幕「ROG Strix XG438Q」，相較於一般電視，擁有更Pro等級4K+ 120Hz高刷新率面板並支援「變頻」，HDR亮度細節表現高達DisPlayHDR600認證水準，並支援DCI-P3 90%廣色域與FreeSync 2 HDR顯示技術。」特別是研發時花了很多時間做「霧面螢幕」這件事，盡可能降低遊戲中任何視覺干擾反光不舒適，並精心配搭高效率低延遲輸入介面端，將細節做到最好，Asus郭經理強調！

係滴，魔鬼藏在細節裡！考量時下玩家流行的PS4或Xbox雲端線上對戰，「ROG Strix XG438Q」透過更低2-4毫秒訊號端低延遲設計，相較坊間電視的20毫秒，更有利於秒殺對方；同時機體貼心支援雙訊號同時輸入，能在同一畫面上，一邊看電視一邊打遊戲。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲ROG Strix XG438Q主打43吋沉浸體驗大畫面，4K＋120Hz高刷新面板，通過DisPlayHDR600認證與支援FreeSync 2 HDR顯示技術。

另款主打的新頂級旗艦王「ROG Swift PG35VQ」，更在規格與創新上達到新極致。搭載35吋21：9 曲面VA螢幕、3440×1440高解析、200Hz高刷新率與2毫秒反應，特別是採直下式全陣列區域調光FALD技術，可動態控制達512個區域LED背光，並通過高階DisplayHDR 1000認證，電影標準DCI-P3 90%廣色域支援與更高規G-SYNC Ultimate顯示技術，對於遊戲畫面流暢性，視覺色彩詮釋與暗部對比層次細節上，儼然無可挑剔；甚至身懷絕技，首創內建「Hi-Fi等級ESS 9118耳機擴大器」，提供24-bit/192 kHz低失真高解析音頻與大迫力聲量，讓玩家即使接一般耳機，也能享受高檔耳機清晰「聲」歷其境感受，甚至機身還內置「ROG獨家智慧風扇系統」，能自動偵測內部實際溫度做風扇轉速調控，讓噪音與熱流取得平衡！

（圖／NOVA情報誌提供）

▲ROG Swift PG35VQ新頂級旗艦機，搭載35吋21：9 曲面3440×1440解析VA面板，200Hz高刷新率與超高DisplayHDR 1000認證，畫面視覺表現極致。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲ROG Swift PG35VQ創新身懷絕技，首創內建Hi-Fi等級ESS 9118耳機擴大器，機身並內置獨家智慧風扇系統，能自動偵測溫度做風扇轉速調控。

「這就是ROG產品的價值！」Asus郭經理笑談預告，接下來ROG高階機會續往「Mini LED背光技術」研發導入，相較於OLED主動式光源，Mini LED能將背光區域發光切更細，達到1152超細微區控，自家10月底最新創作者ProArt系列已率先搭載採用。同時先前發表後相當轟動，業界之最65吋4K＋144Hz電競螢幕「ROG Swift PG65UQ」，也將11月正式通路出貨，特別一提是超大器極致畫面下，還巧妙保留ROG獨特「投影燈效」，並支援進階版RGB繽紛投影變色效果！

（圖／NOVA情報誌提供）

▲ROG Swift PG65UQ搭載業界最大65吋4K＋144Hz面板，巧妙保留ROG獨特投影燈效與支援進階RGB多彩燈色，11月正式出貨。

不諱言，過去ROG系列亮眼的「氣氛燈效」備受玩家好評，更是與競品間一大差異化特色，系列多款螢幕包含XG/PG系列等，基座皆設有極具巧思「Light Signature投影燈」，讓ROG的敗家之眼標誌，能直接投影打到桌面上增添光影氛圍，並能隨喜好自行更換圖樣，然而先前只能做單一投影顏色，好消息新一代ROG系列螢幕，已能進階支援RGB多彩燈色投影&1680萬色自定義可調，並納入Aura Sync同步燈效系統，大可與周邊主機一起光閃舞動！那針對中央無基座設計的43或65吋大螢幕呢？Asus還貼心附帶酷似自家小周邊「ROG Spotlight」投射燈套件，讓玩家可自行鎖在螢幕各處，隨喜好投影桌面或其它想投地方，只能說揪感心！

（圖／NOVA情報誌提供）

▲ROG XG/PG系列多款螢幕，基座皆設有投射桌面的Light Signature投影燈效，PG高階款背後還設有斗大亮眼的敗家之眼發光標誌。

曲面軍團臉部辨識　軟硬體最佳化搭配

閃耀視覺的氣氛燈效，若能搭配遊戲中的各項情境狀態，如生命血量、殺敵數、子彈量變化做「即時燈光示警」，對於玩家競賽過程中絕對更能起到實質作用幫助！

專攻電競有成，品牌形象幾乎與電競畫上等號的MSI盾牌龍，去年主力款「Optix MPG 27C/CQ」，特別在螢幕下緣規劃五區域RGB LED發光燈條，不單單能做RBG呼吸閃爍，亮點還能與多款遊戲大作如CS GO、DOTA2、Minecraft等搭配做到「燈光連動示警」，透過SteelSeries合作內建的 GameSense 軟體，讓玩家預先設定遊戲中的血量、子彈、盔甲、金錢…等，一但血量或子彈變少時燈條會同步遞減或變色提醒，或是血量來到臨界點閃爍警示，甚至入門遊戲玩家進入戰場後熊熊分不清敵我，當敵人接近時能亮起紅燈幫助辨認應對。

好還要更加碼！MSI近期最新推出的升級款「Optix MPG341CQR」，不但承襲這好評「遊戲燈光示警」特色，還導入更大34吋曲面沉浸螢幕，並帶來讓人驚豔喊讚的多項創新軟硬體突破！

「我們強項在於軟硬體最佳整合！」MSI微星科技產品行銷部產品經理張境勻表示：「MSI進軍電競螢幕領域主攻『曲面』，數量與尺寸業界最多，不只規格速度高水準，還強調與遊戲間最佳化搭配與最貼心操控使用體驗！』年中Computex首亮相，八月底剛上市的年度旗艦作「Optix MPG341CQR」，主打34吋21：9寬比例VA面板，更貼近人眼視覺絕佳1800R曲度率，提供同級機中唯一UWQHD + 144Hz高刷新率，外加1毫秒快速反應時間與DisplayHDR 400認證，重點內建視訊鏡頭，獨家整合「臉部辨識技術」與二代新「Gaming OSD 2.0」介面系統，要讓玩家深感舒適、實用與超智慧方便，MSI張經理強調！

（圖／NOVA情報誌提供）

▲MSI Optix MPG341CQR新曲面旗艦機，導入更大34吋沉浸視覺畫面，螢幕下緣有規劃五區域RGB LED發光燈條，能整合遊戲大作燈光即時示警。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲MSI Optix MPG341CQR採用貼近人眼視覺絕佳1800R高曲率，同級機中唯一UWQHD + 144Hz高刷新率，還創新內建視訊鏡頭，整合臉部辨識技術！

確如所言，電競專家可不是吃素的，這次有備而來，打出台灣第一款「臉部辨識」功能顯示器，主要用途非常見的解鎖，而是搭配介面系統中五組遊戲設定檔，透過臉孔偵測辨識做各項智慧偵測切換。舉例家中大寶與二寶共用電腦，大寶愛看新聞，喜歡柔和亮度與濾藍光，二寶喜愛玩遊戲，偏好高亮度與高鮮豔模式。當大寶坐下後螢幕辨認到臉孔，會自動切換並調低亮度啟動濾低藍光模式，離開後系統自動恢復原設定值，隨後換二寶想打遊戲，走近螢幕前瞬間切換個人客製的高亮度與鮮豔模式，完全無需動手，便利到家。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲MSI Optix MPG341CQR辨識技術主要搭配系統中五組遊戲設定檔，能自動偵測臉孔切換各玩家設定值，並支援自動環境光源調節與提供12組視窗分割版型，相當智慧方便。

不僅如此，辨識鏡頭還支援「自動偵測環境光源」，很多重度玩家從早打到晚，一到夜晚螢幕太亮會刺眼傷害視力，這時系統能如手機般智能調節螢幕最適切亮度，同時還能搭配螢幕下方五區RGB燈光做「天氣提醒」，尋剛剛提到的遊戲燈光示警模式，透過不同燈色來秀出這週五天的天氣狀態。

當然這些貼心實用功能背後，須仰賴二代Gaming OSD 2.0的相輔相成。系列全新導入的2.0專用設定介面，保留上代簡單易用、自動連結遊戲檔、遊戲熱鍵設定三大功能，能簡單用滑鼠來改變或設定螢幕各項數值，提供智能熱鍵快速切換不同遊戲設定，並給予玩家常用的快速黑平衡、系統準星、計時器、滑鼠DPI調整功能特色。伴隨螢幕變大，二代更新增「視窗分割」效果，內設12組樣版、最高五視窗分割功能，方便實況玩家開一半畫面玩遊戲，一半做直播聊天，甚至一條龍設想周到，隨螢幕還附帶「相機雲台架」與「鼠線夾」，讓直播主能輕鬆「架設」相機作業，選手們常使用的周邊線材能「妥善整理」，不會卡在桌腳影響作戰。

這時MSI張經理獨家透露，接下來將強化獨家視訊鏡頭的人機介面互動，帶來很創新東西，讓玩家更好操控，相關機型預計明年初CES亮相；同時自家強項的曲面螢幕的面板曲率度將持續突破，目前微星已推出超曲「1500R曲率」機款，2020年預計將有1200R、1000R新機上陣，請拭目以待！

是的，近年來「曲面螢幕」受到不少玩家青睞，一來彎曲外觀特殊酷炫，且相較同尺寸，曲面賦予更強烈視覺包圍感，當然曲率值越低，代表越彎曲，沉浸感自然更好。目前市場曲面多設計1800R，MSI曲面技術走在前端，去年已率先推出一款24吋1500R曲率機型，近期計畫上市的三款27吋電競戰鬥款「Optix MAG 272C /CR/CQR」，將全面導入1500R高曲率度，2K＋165Hz刷新率，1毫秒快速反應與AMD FreeSync相容技術，加上背面設有發光燈條與支援自家Mystic Light RGB燈光串連同步，電競元素完善又養眼，預計推出後將引爆超曲面話題與激發網路論壇論戰！

（圖／NOVA情報誌提供）

▲MSI Optix MAG 272CQR電競戰鬥款，搭載27吋超曲率1500R面板，2K＋165Hz刷新率，1毫秒快速反應與AMD FreeSync相容技術，近期上市。

創作設計者春天到 專業色彩兵家必爭

最後，還沒完喔！師出同門的「創作者螢幕」更將在2020年掀起一場「白色風暴」，各品牌精銳盡出、廝殺慘烈，規格性能的「專業」創新，毫不遜「色」於電競螢幕，甚至更超越！
 

MSI瞄準設計師與內容創作者市場打出「Prestige PS341WU」，特別採用「白色設計感」外觀來迎合設計師品位，並配置特殊的34吋IPS技術5K2K（5120×2160）面板解析與21：9超寬比例，支援高達98%DCI-P3廣色域與自家系列機最高DisplayHDR 600認證。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲MSI Prestige PS341WU採用白色系簡約外觀，特殊專用34吋5K2K解析IPS面板，支援獨家OSD軟體色彩切換預覽，瞄準設計師時尚工作者！

MSI張境勻經理指出，「Prestige PS341WU」之所以規劃為5K2K，優勢當編輯4K影片時，讓畫面有額外區域去放素材小資料匣，全螢幕作業時無需頻頻切換或費心組雙螢幕；同時機體還內建專用Creative OSD軟體，支援實用的「色彩切換」，舉例一般編輯3D影片常用DCI-P3，2D照片多用Adobe RGB，當設計者做好各內容時，能很方便快速在OSD內點選切換各模式色彩，檢查顏色是否精準並做即時修正，這可是它牌所沒有的設計！

Acer也在10月初大陣仗發表「ConCeptD 創系列」全產品線，會中並推出兩款專用「ConCeptD CP7/CP3」創作者螢幕，走4K＋144Hz IPS高刷新解析面板，99%Adobe RGB廣色域，高達DisplayHDR 1000認證品質（CP3為HDR400），尤其很強調「色準」，賦予小於1的Delta E高精準值與通過嚴謹國際Pantone認證，特別是底盤木紋搭配銀色支架設計，外觀造型搶眼討喜富文青風，還附帶遮光罩和內建環境光源偵測器，售後直營維修中心還能提供校色等優質服務。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲Acer ConCeptD CP7創系列螢幕，帶來討喜的木紋底盤外型，提供4K＋144Hz IPS高刷新率解析，並通過DisplayHDR 1000與Pantone精準色彩認證！

Asus動作更大，10月底一口氣推出多款「ProArt系列」創作者螢幕，加總陣容來到最整齊的八款之多，且款款充滿特色，專業頂級「破記錄」程度讓人咋舌！猶如最新極致頂規機「ProArt PA32UCG」，採32吋4K＋120Hz面板，業界唯一破表上到「DisplayHDR1400認證」，搭載市場最新「Mini LED背光技術」，達到1152區域超精細控光，並帶來Delta E＜1高色彩精準值。另款「ProArt PA32UCX」同樣配置32吋4K等級Mini LED技術背光，98%DCI-P3廣色域與DisplayHDR1000認證，亮度高達1200nits，亮點還支援顯示器中罕見的「Dolby Vision」功能。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲Asus ProArt PA32UCG搭載業界最高DisplayHDR1400認證，導入最新1152區域超精細控光Mini LED背光技術與Delta E＜1高色彩精準值。

（圖／NOVA情報誌提供）

▲Asus ProArt PA32UCX採用32吋4K Mini LED技術背光，98%DCI-P3廣色域與DisplayHDR1000認證，亮度高達1200nits，還支援罕見Dolby Vision功能。


「我們耕耘ProArt系列高達8年之久，十年磨一劍！即將在2020年大展身手。」ASUS郭博裕經理特別指出，系列機除以強勢規格性能壓境，很大特色還內建「獨家硬體校正軟體」，透過內置校色器校完色後，能將這些精準數值存回螢幕或分享傳給其他人，優點當換不同電腦時確保色彩不變，無需擔心參數跑掉或用一段時間後會色偏，尤其同一作品大家看到的顏色一致無差別，讓團隊專業效率更出「色」！

看到這，相信眾位電競咖與設計工作者心情為之悸動、振奮，2020年攸關玩家即戰力的快速部隊更給力，主宰沉浸視覺體驗的大尺寸&曲面兵團更養眼活躍，還有揪感心顛覆想像的軟硬體多項創新突破，只能說，遊戲人生的你勢必更精采，事不宜遲，趕緊準備好銀彈先～（完）

（圖／NOVA情報誌提供）

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