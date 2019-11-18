紅衣男闖空門偷筆電摸走豬公撲滿　大剌剌剔牙走出大門

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名竊賊跑到防火巷內，破壞一處2樓民宅鐵窗，爬進屋內翻箱倒櫃，將手環、手錶、筆電以及約1萬5千元的豬公撲滿偷走，還大剌剌地從大門剔著牙走出來，屋主晚間返家才發現遭小偷；警方獲報調閱相關監視器，目前已經鎖定涉案男子，將儘速查緝到案。

▲小偷得手後大辣辣的剔著牙走大門 。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，15日晚間7時許，住在新北市新莊區天泉二街的徐姓男子下班返家，發現原本放在客廳的筆電怎麼不見了，走進房間一看，上鎖的抽屜被撬開，裡面的手環、手錶不翼而飛，驚覺遇小偷闖空門，連存了約1萬5千元零錢的豬公撲滿都被帶走，氣得立即報警。

▼小偷戴口罩溜進防火巷。（圖／翻攝爆料公社）

警方獲報到場，發現2樓後陽台的鐵窗遭到破壞，其中一根鐵條被利器切斷，研判竊賊從此處攀爬進入屋內。警方調閱相關監視器，清楚地看到穿紅色上衣、戴著黑色口罩的男子，先在巷子觀察地形，見四下無人溜進防火巷。

沒多久時間，竟大辣辣地從被害人樓下門口走出來，還囂張拿下口罩，開心的剔著牙；警方調查後已經鎖定一名蔡姓慣竊，將全力將他緝捕到案，被害徐姓屋主表示被偷筆電內有重要客戶資訊，希望警方能尋回，並請友人將筆電型號：「Msi PE70 6QE」代貼文到臉書，如網友發現能夠通知屋主或警方。

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▲▼小偷破壞民宅2樓鐵門。（圖／翻攝爆料公社）

▼警方獲報到場採證 。（圖／翻攝爆料公社）



