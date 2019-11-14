16吋MacBook Pro實測！散熱器表面積增加35%　SSD最大到8TB

▲Apple MacBook Pro Mac 。（圖／取自蘋果官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果公司今日直接在官方上線推出了16吋MacBook Pro，官方號稱這是有史以來最強大的MacBook Pro，外媒也立刻實測，評價這款新機堪稱是Mac筆電系列的高端產品。

新MacBook Pro最直觀的外觀改變，就是螢幕增大到16吋，但因螢幕邊框也縮得更窄，因此整體尺寸相對15吋而言，並沒有增大太多。蘋果成功透過收窄邊框的方式，增大了螢幕尺寸。

螢幕和鍵盤

新顯示器的解析度為3072*1920，總像素590萬，像素密度為226 ppi，新MacBook Pro也繼承了15吋的MacBook Pro上的500nit亮度、P3色域這些螢幕素質，可惜美中不足的是它不是HDR。

16吋MacBook Pro是蘋果換掉蝶式鍵盤後，第一款使用剪刀式鍵盤的產品。2015年推出的蝶式鍵盤雖然輕薄，但容易出現故障，手感也偏硬；雖然之後蘋果公司做了改進，但效果不明顯，使用者仍負評不斷。如今蘋果終於回應訴求，在新的MacBook Pro採用剪刀式鍵盤。

另外，相比之前MacBook Pro系列，16吋款的鍵盤把「ESC」按鍵獨立出來（以前是Touch Bar上的虛擬按鍵）；另外右側的Touch ID跟Touch Bar也分開了。

▲蝶型鍵盤 剪刀鍵盤 。（圖／取自The Engineer`s Cafe）

專業級別的性能

新款MacBook Pro配備了Intel第九代6核和8核處理器。最高配置版本的處理器為8核，睿頻可以到5.0GHz，官方稱其性能比最快的四核15吋MacBook Pro要再快2.1倍。同時它採用了新的散熱結構，更大的葉輪和更多的葉片使散熱流通量提高了28%；散熱器的表面積增加了35%，官方稱在高強度工作下可達12W功率。

新款MacBook Pro圖形處理器也首次採用了AMD Radeon RX 5500M顯卡，官方稱其結構與以前相比，每瓦性能達到1.5倍，再加上優化後的散熱結構，GPU的功耗比之前提升了20%，這將使MacBook Pro的圖形處理性能有大幅提升。

另外，16吋MacBook Pro支持最高64GB DDR4內存和8TB儲存選項，標準配置的SSD有512GB和1TB，是前一代容量的兩倍。且提供了最大到8TB的SSD，這是所有MacBook中最大的SSD硬體。

聲音及續航力

新的MacBook Pro推出了6揚聲器音響系統，蘋果公司表示，在每一側都有兩個「消除低音揚聲器」，讓彼此在發出聲音時能抵消對方的物理衝擊，減少不必要的振動導致的聲音失真，這使得立體聲分離效果顯著、中立且清晰，且低音效果優異。

在續航力方面，電池容量增加到100瓦時，並配備新的96W USB-C電源適配器，比上代功率多了9瓦，且充電器尺寸還是和15吋MacBook Pro的87W相同。

更加專業的配置

i7+8GB RAM+512GB的配置，售價77,900元。但16吋MacBook Pro功能提升讓它可能適用於影音後期工作者、圖片編輯、攝影師，或是要求較高的遊戲玩家以及軟體開發者們。對這些人來說，筆電具有穩定高效能，是第一訴求。

除了16吋MacBook Pro，新Mac Pro也將在12月正式上市。

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