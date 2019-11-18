繳回筆電忘刪帳密　總經理擅登Gmail蒐證告員工洩密背信

▲生醫公司幹部離職繳回電腦時，忘記刪除私人信箱帳密，遭總經理擅自登入閱覽。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松／台北報導

某生醫公司總經理在旗下負責研發的重要幹部離職後，一直懷疑公司重要營業機密可能外洩，想從幹部交回來的公司筆電中尋找證據，竟打開幹部的私人Gmail信箱，找到一些可疑信件，還拿來當證據控告幹部涉嫌背信，台北地檢署18日依無故取得他人電腦電磁紀錄等罪，起訴這名總經理。

據了解，這間成立5年的生醫公司主打心血管疾病預防器材，相關儀器技術的研發測試結果被視為公司重要資產，但公司總經理和負責相關研發的1名重要幹部發生爭執不睦，幹部離職後與公司互有告訴。

▲總經理辯稱閱覽員工信箱為了蒐集犯罪事證。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

其中一件事起因於幹部把公司筆電繳回，忘了把平常私人使用的Gmail信箱登出，總經理為了解決心中長期疑惑，打開筆電搜尋相關可疑檔案，不小心發現可以進入幹部的私人信箱，竟然直接從信箱複製相關可疑事證，拿到新北地檢署控告幹部涉嫌背信罪。

幹部根據Gmail回報的信箱登入訊息，發現IP位址與前公司有關，加上被控案件的證據是來自他的個人信箱，憤而控告總經理涉嫌妨害電腦使用罪，總經理到案後坦承不諱，但堅稱他不是無故進入信箱，而是為了公司需要，蒐集前員工疑涉犯罪證據。

但檢察官認為，這個信箱屬於離職幹部私人所有，並非公司提供的公務信箱，雖然幹部繳回筆電時忘了登出刪除帳密，也不代表其他人可以隨便登入私人信箱閱覽，因此不採信總經理辯詞，依《刑法》妨害電腦使用罪章相關規定起訴。

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