【廣編】尷尬病退散！跟著How哥吃起來　Extra脆皮魔立方全新上市

▲HowHow分享，脆皮魔立方口香糖能輕鬆開啟話題，化解尷尬病。

圖、文／Extra®提供

口香糖除了不同口味變化外，口感也能玩出新花樣！Extra®今年底推出全新商品「脆皮魔立方口香糖」，11/23（六）於台北市西門紅樓北廣場舉辦新品上市記者會，邀請一日活動大使網紅HowHow助陣，與民眾進行刺激的趣味競賽，爭奪最大獎Gogoro，精彩的比賽讓現場尖叫笑聲不斷。

依據今年消費者購買口香糖的調查顯示，每人平均消費量與購買頻率正逐年上升，口香糖似乎已成為現代人常見的必備品。Extra®推出的全新商品「脆皮魔立方口香糖」，結合清脆外皮與Q彈內芯，打造出多重口感，讓人越嚼越帶勁、水感多汁超Juicy！

HowHow表示，有別於鏡頭前的滔滔不絕，因平時較寡言，認識新朋友時，連開口想話題都有尷尬病。試吃脆皮魔立方後，意想不到的口感讓他直呼，以後只要靠著分享脆皮魔立方口香糖，就能輕鬆開啟話題，化解尷尬病。

HowHow也提到脆皮魔立方口香糖非常適合熬夜剪片時吃，幫助集中注意力，能緩解長期工作狀態下緊繃的情緒。更棒的是脆皮魔立方是無糖口香糖，享受清新滋味也不必擔心增加多餘熱量。

Extra®脆皮魔立方口香糖即日起已於各大超商上架販售，共有冰涼薄荷、冰涼草莓兩種口味。

