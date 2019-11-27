一邊一國30日赴高嘉瑜服務處抗議　「拒絕政壇背骨仔」

▲高嘉瑜、陳水扁。（合成圖／記者張一中、翁進忠攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁與民進黨立委候選人高嘉瑜近來隔空交火。一邊一國行動黨在媒體群組發出採訪通知，內容提到，高嘉瑜為了自己利益公然造謠，公開批判被國民黨政治審判的陳水扁，一邊一國30日早上10點將在高嘉瑜服務處表達譴責。

一邊一國表示，長期傷害民進黨人成就自己，在2018市長選舉，高嘉瑜為了營造聲勢進而支持紅色力量的台北市長柯文哲，反而被棄民進黨提名的姚文智。

一邊一國指出，如今，高嘉瑜為了選舉考量以及營造網路聲勢，再次泯滅良知，被棄自由民主，完全無視司法偽證迫害，無視諸多案件皆以查無不法簽結，為了自己的利益公然造謠，公開批判羞辱被國民黨政治審判、政治關押的陳水扁，因此，一邊一國提出最嚴正的抗議，30日上午10時在高嘉瑜服務處表達譴責。

陳水扁與高嘉瑜因特赦議題，雙方數度隔空交戰。高嘉瑜在政論節目表示，陳水扁不要因為總統蔡英文沒特赦他，就三番兩次汙衊民進黨，不如請國民黨總統候選人韓國瑜當選後考慮特赦他。

陳水扁深感不滿，先是爆料12年前，高嘉瑜爭取立委被喊卡，才對他懷恨在心。高嘉瑜則解釋，很感謝陳水扁給他人生磨練，並未懷恨在心。

後來陳水扁又在臉書說，為什麼高嘉瑜那麼反扁？凡走過必留下痕跡，有報導指出高嘉瑜擔任台灣大學學生會會長期間，與其他11位台大學生到深圳，應邀參加以「一國兩制」理論與實踐為主題的兩岸關係論壇，結果高嘉瑜說「一國兩制」，不失為兩岸和平統一的好選擇。

事後，高嘉瑜在臉書澄清，該報導是假新聞，過去選議員時也被拿出來討論，沒想到又被拿出來舊案重提，「當時被邀請的時候，帶著我們的論文要去宣揚台灣的民主理念跟價值，沒想到當時研討會還沒開始前，我們的論文都被沒收然後不准我們發表，當時我們是集體退席抗議，根本沒有接受任何的採訪。」

如今，一邊一國痛批高嘉瑜是「政壇背骨仔」，認為高嘉瑜不該公開批判陳水扁，30日將前往高嘉瑜辦公室表達譴責。