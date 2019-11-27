陳建中、蔡宗成獲消防、義消鳳凰獎　明年接受總統召見表揚

▲▼ 消防人員嘉市東區特搜分隊小隊長陳建中獲「鳳凰獎」殊榮。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部消防署11月26日公布消防界最高榮譽「鳳凰獎」消防、義消楷模當選名單，嘉義市政府消防局東區分隊小隊長陳建中、嘉義市義消總隊德安義消分隊分隊長蔡宗成2人分別榮獲消防、義消最高榮譽鳳凰獎之殊榮，將於109 年119消防節前夕至臺北接受總統召見與接受表揚。

▲▼ 義消蔡宗成獲「鳳凰獎」殊榮。（圖／讀者提供）



東區特搜分隊小隊長陳建中，自民國94年警專畢業分發至嘉義市政府消防局服務，從事救災救護工作迄今14年餘，參與過各式大小災害搶救、緊急救護、溺水救援等工作，陳建中在民國95年九華山地藏庵地下室氣爆搶搶救過程，造成雙手二度灼傷，康復後深知救災、救護技能與防護之重要性，不斷精進各式救災、救護技能，陸續取得高級救護技術員、火災搶救與潛水教練等多張專業證照，曾擔任內政部消防署訓練中心常駐教官，將個人豐富的實務經驗傳承給後進並提醒注意事項；108年榮獲社團法人台灣急診醫學會評選為年度「十大傑出救護技術員」。



陳建中不以既有的能力而自滿，持續提升自己專業技能知識水平，以期順利各項災害救援任務的執行。此外，在執行各式災害搶救與緊急救護的勤務經驗中，深知災害預防與到院前緊急救護之重要性，公餘之暇利用簡易的道具模型，搭配個人清晰的口條，拍攝多部淺顯易懂的災害預防、緊急救護的宣導影片，透過活潑生動、幽默詼諧的內容，成功地將平日嚴肅的消防救護知識與防護技能傳授給民眾，均獲得各級長官與民眾的讚賞與好評。



德安義消分隊分隊長蔡宗成，目前在嘉義市果菜市場擔任水果盤商，專營進口水果批發、零售，其大模大樣的達觀生活態度，致個性積極爽朗且人緣奇佳，95年加入義消大家庭，持續秉持的誠懇熱切的態度貢獻自己一份心力。自加入義消後蔡宗成不斷自我要求，積極參與各項訓練取得火災搶救等專業訓練證照，提升自我消防專業。工作之餘更是時常前往分隊備勤，積極投入救災救護工作，於104年獲得弟兄的支持，各級長官的肯定昇任德安義消分隊長。



蔡宗成回想自己參與過的大小火災搶救勤務，均印象深刻彷彿昨日，在災害的搶救過程中，蔡宗成感謝打火弟兄的互相幫忙，讓各項救災任務都能順利完成；有賴平日各項精實的救災訓練，讓其學習到各種救災技能，從而能將這些技能應用在各項災害搶救上，更感受到了助人為快樂之本的意義，使蔡宗成以身為消防家庭的一份子深感驕傲與光榮。

消防局表示，「鳳凰獎」是從事消防志業人員不畏艱苦、無懼生死的表彰，嘉義市政府消防局這次推薦人選在全國無數消防菁英中脫穎而出，顯見該二員在工作崗位上的表現十分傑出，亦彰顯嘉義市消防能力深獲各界肯定。

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