解放軍上週試射東風-41　美首度證實稱「已實戰部署」

▲東風–41在今年十一閱兵時亮相。（圖／翻攝CCTV+）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國防部25日證實，解放軍於上週（22日）試射最新型東風–41多彈頭洲際導彈，這也是2018年5月以來，美國官方首度確認東風-41試射。外媒報導，中共在閱兵中一共展示16枚東風-41，這種新型導彈將成為中國對抗美國的關鍵要素，而美國情報機構認為，該導彈在70週年大閱兵公開亮相，證明它已經實戰部署。

《華盛頓時報》25日刊出上述訊息，大陸官媒《環球時報》也在第一時間轉發報導，文中提到，美國印太司令部司令菲利普·戴維森上將此前告訴美國國會，中國一直在試驗包括「東風-41」在內的核導彈，「東風-41能夠攜帶多個可獨立瞄準的再入飛行器，射程可達9300英里（約合1.5萬公里）。」

報導指出，在「東風-41」此次試射前一周，大陸還進行「東風-31」洲際導彈的飛行試驗，這是一種型號略舊、射程稍短的洲際導彈，也是中國快速發展的核武庫的一部分。此前中國還在6月對「巨浪-3」潛射洲際導彈進行過試射。

▲東風-41對美國帶來巨大威脅。（圖／翻攝CCTV+）

報導提到，美國國防情報局局長羅伯特·阿什利中將指出，中國正朝著使其核武庫規模擴大一倍的目標邁進，這是中國史上核武庫最快速的擴張和多樣化進程；去年，中國在測試和訓練中發射的彈道導彈數量超過了世界其他國家的總和。

面對美軍的「指控」，大陸軍事專家楊承軍在接受《環球時報》採訪時提到，「東風-41」導彈的發射試驗是年度例行性訓練計劃，按照解放軍訓練程序，導彈部隊每年的軍事訓練都包括基礎訓練、技術操作訓練、戰術合成訓練以及指揮協同訓練等，有時需要發射實彈來進一步檢驗訓練效果。

他指出，美國的核武器是全球部署，特別是在歐洲、亞太地區都有部署，給世界各國帶來很大的軍事威脅，「美國一直炒作『中國核威脅』，其實是為升級本國核力量製造輿論。」