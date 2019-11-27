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上菜太慢！餐廳經理遭客人持「椅子+酒瓶」爆打...淚痕線、鼻樑全斷

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▲上菜太慢！餐廳經理遭客人持「椅子+酒瓶」爆打...淚痕線、鼻樑全斷。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲當時店內客人眾多、上菜慢，一名男子與同桌友人暴怒，並且動粗。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

海南省海口市一間餐飲店日前發生衝突，一名王姓男經理22日在店內遭客人持酒瓶及椅子爆打，以至於鼻樑、淚痕線全斷，身上還有多處骨折。據悉，幾名客人當時因為上菜太慢而動怒，隨後便要求王經理陪酒，沒想到卻遭到拒絕，當場失控動手。

綜合陸媒報導，王經理回憶，事發當天凌晨，「一桌客人因為菜上得太慢，要求我過去陪酒，我說我上班不方便，後來他二話不說就直接罵，罵完就拿酒瓶砸向我的頭，接著又拿椅子往我身上砸，跟他同桌的另外2名客人也一起追著我打。」

▲上菜太慢！餐廳經理遭客人持「椅子+酒瓶」爆打...淚痕線、鼻樑全斷。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲客人拿椅子狂打王經理。

據悉，當晚該桌一共有8個人，他們還自帶2大酒袋，在餐廳內暢談飲酒。據店家描述，該桌的客人當時想要加菜，不過因為店裡客人眾多，導致上菜無法及時，隨後，王經理上前道歉，他們卻不領情，甚至還要求陪酒，下秒直接動手，將王經理狠狠地揍了一頓。

事後，王經理哭訴，「鼻樑這一塊斷了，然後眼睛也相當臃腫，鼻樑內的一條叫做淚痕線的也被打斷，所以時不時會流眼淚，無法控制，目前正準備接受手術治療。」據悉，目前派出所已受理此案，並對幾名施暴者展開調查。

▲上菜太慢！餐廳經理遭客人持「椅子+酒瓶」爆打...淚痕線、鼻樑全斷。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲王經理的淚痕線被打斷。

該段影片近日在網路上曝光，網友紛紛留言，「他們是蠻族嗎？跟獸人一樣，這麼一點小事把人往死裡打」、「堅決懲處」、「這麼暴躁！一起吃飯的還幫忙打」、「這客人千萬別去吃點單式自助，估計你們能把店砸了」。

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