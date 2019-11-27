雲林縣政府爭取到3億預算　改善學校教學環境設施 

▲雲林縣長張麗善出示公文指出，建立友善優質的學習環境及安全、標準的運動場域是縣府的責任，2019度縣府向中央爭取到3億913萬2,120元的經費，其中中央補助2億 8,224萬8,308元，縣府配合款2,688萬3,812元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為營造友善安全與健康的校園，提供學生優質學習及運動環境，持續全面盤點縣內各校設施安全，除逐年編列預算支應外，縣長張麗善也責成教育處積極爭取中央經費補助改善，總計2019年度在校舍防水隔熱、廁所整建、學校運動設施及場館整建等共爭取3億913萬元的經費，致力改善校園環境。

雲林縣長張麗善出示公文指出，建立友善優質的學習環境及安全、標準的運動場域是縣府的責任，2019度縣府向中央爭取到3億913萬2,120元的經費，縣府相當重視教學及運動環境的改善，也感謝教育部逐步核定協助雲林縣學校有好的運動場域及環境，打造舒適安全的學習空間，提升學生的學習品質，張麗善說希望雲林縣教育處所有同仁做的努力能被看見。

學校防水隔熱工程共有石榴國中、久安國小、西螺國中、金湖國小、土庫國中等5校於年初由國教署核定經費1,198萬3,000元，其中中央補助1,078萬4,700元，縣府配合款119萬8,300元；近期內將核定僑美國小、棋山國小、崙豐國小、尚德國小、中和國小、北港國中、中溪國小、公誠國小、鹿場國小、育英國小、雲林國中等11校經費共2,371萬5,120元，中央補助2,134萬3,608元，縣府配合款237萬1,512元。

除了防水隔熱工程外，今年本縣亦有46所學校獲得中央補助廁所整建，經費共1億1,327萬4,000元，將進行179間廁所改建；而潮厝國小學生教室增建工程核定1,900萬元，中央部分補助900萬元，縣府配合款為1000萬元；義賢國小興建活動中心經費核定2,420萬元，中央部分補助1,573萬元，縣府配合款為847萬元，均為縣府透過向中央爭取修繕經費，讓雲林的校園能夠更安全，更符合學生使用。

運動設施及場館整建部分，目前體育署已核定橋頭國小、龍巖國小、元長國小、聯美國小、棋山國小、成功國小、中和國小、好收國小、饒平國小等9校設置半戶外球場，中央全額補助經費共計8,520萬元。另中正國小、南光國小及後埔國小新整建運動場地，合計核定1,656萬元，體育署補助1,475萬6,000元；縣府配合款180萬4,000元。

另鎮西國小無室內活動空間，雨季使學生活動受限，縣政府於107年11月即積極協助爭取體育署補助半戶外球場，目前體育署預計補助縣府560萬，縣府也將編列140萬經費，合計700萬元，建置半戶外球場提供學生不受日曬雨淋的活動空間。而雲林國中操場目前為紅土跑道，縣府於108年4月向體育署申請補助設置PU跑道，目前體育署預計補助縣府656萬，縣府也將編列164萬經費，合計820萬元。

▲雲林縣長張麗善出示公文指出，建立友善優質的學習環境及安全、標準的運動場域是縣府的責任，2019度縣府向中央爭取到3億913萬2,120元的經費，其中中央補助2億 8,224萬8,308元，縣府配合款2,688萬3,812元。（圖／記者蔡佩旻攝）



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