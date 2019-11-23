不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青

▲小女嬰因未按時接種疫苗而被發現遭到生父施虐。（合成圖／苗栗縣政府提供、翻攝徐春仕臉書）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣一名年輕婦人，在逃家期間與男友生下一名女嬰，由於衛生所發現，女嬰5個多月來，都未有注射疫苗紀錄，積極追查下竟發現，女嬰遭到生父施虐家暴，除協助婦人報警外，22日晚間已由社工安排送母女倆到庇護所安置，警方也將約詢施暴生父到案釐清。

▲女嬰受虐違反兒少法部分，目前由警方移送司法調查中。（圖／苗栗縣政府提供）



據了解，這名無業婦人25歲，從小就在高風險弱勢家庭由祖母隔代教養長大，與現任丈夫育有兩名稚幼兒子，只是夫妻倆感情不好經常爭吵，她在2017年因網友蕭男離家，之後行蹤成謎。

2019年5月間，婦人在桃園某婦產科診所生下一名女嬰，只是女嬰才接種完第一劑B肝疫苗後，她就帶著女嬰「落跑」未結帳，由於女嬰需要健保及戶籍登記，丈夫才發現被戴綠帽，憤而提離婚告訴。

▲縣府社會處緊急提供短期居住場所，之後將協助母女生活重建，包含育兒生活津貼申請、就業媒合。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣頭份市衛生所主任徐春仕指出，女嬰長達半年沒有接種疫苗紀錄，所內同仁追蹤通報後開始找人，卻發現母女下落不明，經透過健保、警政、電信系統多方協尋，追查2個多星期，22日中午才透過女嬰外婆將她們接回，這才意外發現女嬰遭生父施虐長達2、3個月，只見女嬰臉頰、眼眶紅腫，臉部及身上也有多處指捏瘀傷。

婦人向社工表示，蕭姓同居人平日在工地打零工，收入不穩，她離家與他同居後，幾乎每天都被關在家裡，手機被沒收、也無法出門，蕭男偶爾陪她出門走走，直到生下女嬰。

▲縣府社會處緊急提供短期居住場所，之後將協助母女生活重建，包含育兒生活津貼申請、就業媒合。（圖／苗栗縣政府提供）

3個月前，她才有機會帶著女嬰回娘家，因為怕被打，也不敢回夫家，沒想到返回桃園後，蕭男卻開始發脾氣，對女兒施虐洩憤，警告她不得與夫家或娘家聯繫。

徐春仕說，女嬰外婆每月收入約2萬5千元，平常要照顧公公及中度智障兒子，無力再照顧這對母女，22日已由縣府社會處緊急提供短期居住場所，之後將協助母女生活重建，包含育兒生活津貼申請、就業媒合；至於女嬰受虐違反兒少法部分，目前由警方移送司法調查中。

徐說，婦人到庇護所後情緒還算穩定，23日起床後，還不斷說：「好無聊，很想出去！」並詢問社工何時能讓她回桃園；接觸過程後，反而感覺她可能是受到成長背景影響，一副我行我素的樣子，心態上還不像是一個媽媽。

▲衛生所人員自掏腰包買紙尿布給女嬰應急。（圖／翻攝徐春仕臉）

▲縣府社會處緊急提供短期居住場所。（圖／苗栗縣政府提供）

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