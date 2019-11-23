　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青。（圖／合成圖）　▲小女嬰因未按時接種疫苗而被發現遭到生父施虐。（合成圖／苗栗縣政府提供、翻攝徐春仕臉書）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣一名年輕婦人，在逃家期間與男友生下一名女嬰，由於衛生所發現，女嬰5個多月來，都未有注射疫苗紀錄，積極追查下竟發現，女嬰遭到生父施虐家暴，除協助婦人報警外，22日晚間已由社工安排送母女倆到庇護所安置，警方也將約詢施暴生父到案釐清。

▲不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青。（圖／苗栗縣政府提供）

▲女嬰受虐違反兒少法部分，目前由警方移送司法調查中。（圖／苗栗縣政府提供）

據了解，這名無業婦人25歲，從小就在高風險弱勢家庭由祖母隔代教養長大，與現任丈夫育有兩名稚幼兒子，只是夫妻倆感情不好經常爭吵，她在2017年因網友蕭男離家，之後行蹤成謎。

2019年5月間，婦人在桃園某婦產科診所生下一名女嬰，只是女嬰才接種完第一劑B肝疫苗後，她就帶著女嬰「落跑」未結帳，由於女嬰需要健保及戶籍登記，丈夫才發現被戴綠帽，憤而提離婚告訴。

▲不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青。（圖／苗栗縣政府提供）

▲縣府社會處緊急提供短期居住場所，之後將協助母女生活重建，包含育兒生活津貼申請、就業媒合。（圖／苗栗縣政府提供）

苗栗縣頭份市衛生所主任徐春仕指出，女嬰長達半年沒有接種疫苗紀錄，所內同仁追蹤通報後開始找人，卻發現母女下落不明，經透過健保、警政、電信系統多方協尋，追查2個多星期，22日中午才透過女嬰外婆將她們接回，這才意外發現女嬰遭生父施虐長達2、3個月，只見女嬰臉頰、眼眶紅腫，臉部及身上也有多處指捏瘀傷。

婦人向社工表示，蕭姓同居人平日在工地打零工，收入不穩，她離家與他同居後，幾乎每天都被關在家裡，手機被沒收、也無法出門，蕭男偶爾陪她出門走走，直到生下女嬰。

▲不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青。（圖／苗栗縣政府提供）

▲縣府社會處緊急提供短期居住場所，之後將協助母女生活重建，包含育兒生活津貼申請、就業媒合。（圖／苗栗縣政府提供）

3個月前，她才有機會帶著女嬰回娘家，因為怕被打，也不敢回夫家，沒想到返回桃園後，蕭男卻開始發脾氣，對女兒施虐洩憤，警告她不得與夫家或娘家聯繫。

徐春仕說，女嬰外婆每月收入約2萬5千元，平常要照顧公公及中度智障兒子，無力再照顧這對母女，22日已由縣府社會處緊急提供短期居住場所，之後將協助母女生活重建，包含育兒生活津貼申請、就業媒合；至於女嬰受虐違反兒少法部分，目前由警方移送司法調查中。

徐說，婦人到庇護所後情緒還算穩定，23日起床後，還不斷說：「好無聊，很想出去！」並詢問社工何時能讓她回桃園；接觸過程後，反而感覺她可能是受到成長背景影響，一副我行我素的樣子，心態上還不像是一個媽媽。

▲不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青。（圖／翻攝徐春仕臉書）

▲衛生所人員自掏腰包買紙尿布給女嬰應急。（圖／翻攝徐春仕臉）

▲不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青。（圖／苗栗縣政府提供）

▲縣府社會處緊急提供短期居住場所。（圖／苗栗縣政府提供）

►就算爬到樹上！妳還是很美

►疝氣男稱不舉「神明前外帶少女」　神蹟助破案！關鍵2字讓他栽了

►全裸小模外拍「主動情境DIY」　工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示

►「通靈校長」涉斂財！點鈔機6小時點完1.1億現金　戶頭還有1.2億遭凍結

ET快訊
士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…爆出逆轉歡笑聲：傻
櫻花妹屈膝拍美照！玻璃地板出賣「神秘三角洲」網全噴鼻血
台鐵區間車板橋站大冒煙！「跟火災現場一樣」民眾驚恐下車逃
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

環保公益兩得　宜蘭同樂國小畢業班手工編提帶義賣

海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女

司機戀上廚師妻「淨身離婚」　車震一次哭窮再賠50萬

不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青

影／「吃屎哥」臉書揚言炸總統府　遭罰9萬元！他開直播下跪道歉

台東暖警助民眾換備胎「技術好棒棒」　警：我以前修戰鬥機的

哇！吸睛！宜蘭消防月曆不只有猛男　「還有美女」讓你看個夠

遊覽車未依燈號左轉！淡水17歲少年無照騎車...急煞打滑慘被輾爆頭亡

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

環保公益兩得　宜蘭同樂國小畢業班手工編提帶義賣

海巡署巡邏「七股鹽田」有廂型車直冒煙　破窗救出2名燒炭男女

司機戀上廚師妻「淨身離婚」　車震一次哭窮再賠50萬

不准女友找前夫　「醋桶小王」虐5月大女兒洩憤！全身都瘀青

影／「吃屎哥」臉書揚言炸總統府　遭罰9萬元！他開直播下跪道歉

台東暖警助民眾換備胎「技術好棒棒」　警：我以前修戰鬥機的

哇！吸睛！宜蘭消防月曆不只有猛男　「還有美女」讓你看個夠

遊覽車未依燈號左轉！淡水17歲少年無照騎車...急煞打滑慘被輾爆頭亡

中國大陸間諜自爆「干預台灣2020大選」 蔡英文：台灣民主千萬不能被破壞

手頭有350萬！三重哥煩惱「先買車」or「等明後年買房」　網一勸說…他秒忍

戀愛時最好色4星座！金牛男女慾望都強　摩羯內心烈火在燃燒

韓國瑜批上班拚選舉　蔡英文：國政優先！總統工作24小時沒有上下班

台南民眾黨顏耀星競選總部成立　柯文哲站台授旗

失智老翁精神恍惚走上汽車道　暖警助安置

新住民擺脫喪夫之痛　兩女力爭上游不向命運低頭

茶山部落特色涼亭　昔日原民「分享」獵物的重要地點

陽明高中師生抗議奏效　桃園教育局：「人地不宜」校長已解職

士林擺攤女深夜遭強擄！20警追到摩鐵攻堅…突爆出「逆轉歡笑聲」：有夠傻眼

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

男偷拍裸照傳軍中256人LINE群！前女友崩潰：還有...

一刀刺殺17歲女兒！鳳山女「9字遺言」曝光

工程師嫖妓氣跑老婆向援交妹求償700萬　法官打臉　

女工慘遭捲入夾死　工廠僅願賠20萬元

遊覽車未依燈號左轉　17歲無照少年爆頭亡

快訊／淡水騎士自摔　慘遭遊覽車輾斃

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

齊名連千毅！　太陽會「千字輩」大哥落網

女大生冤魂夜夜搖床　他崩潰帶警挖屍

更多熱門

相關新聞

徧鄉守護者　鋼鐵醫師盧克凡獲模範公務員

徧鄉守護者　鋼鐵醫師盧克凡獲模範公務員

台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，積極推動多項醫療升級計畫，今年從81位全國優秀參選者中脫穎而出，榮獲行政院模範公務人員殊榮。13日由行政院院長蘇貞昌親自頒獎，足堪模範。

市場內中途爆發貓瘟　民眾不知還狂摸

市場內中途爆發貓瘟　民眾不知還狂摸

兒虐5成是身心虐待　北市2處提供專業治療

兒虐5成是身心虐待　北市2處提供專業治療

黃國昌質疑兒虐通報平台「慢半拍」

黃國昌質疑兒虐通報平台「慢半拍」

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證

嘉義監理所結合衛生所下鄉高齡換證

關鍵字：

兒虐預防針衛生所

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

川普：若不是我香港14分就被殲滅

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

即／汽車闖平交道遭火車撞！雙向不通

面試新人都奇葩　她嘆：態度差爆

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面