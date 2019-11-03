搶刀破窗逃法院！通緝犯逃亡2年　為新女友開槍身分曝光

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記者陳凱力／新竹報導

2017年前被新竹地院裁定羈押的何榮淇，在途中意外拾獲美工刀並以自裁威脅法警後再順力掙脫逃離。他逍遙法外2年多，還結交了新的女友，只是沒想到他因與女友口角，到檳榔攤開槍示威，行蹤因此露餡，警方將他逮捕後，將他送回看守所。新竹檢方先依脫逃罪嫌起訴何男。

▲何男因在檳榔攤開槍而身分曝光。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

槍砲犯何榮淇曾擔任一家PUB的店長，並且以黑道身份圍事，有傷害致死及妨害自由等前科，因為曾犯槍砲案仍在假釋當中，2017年右被查到2把改造手槍，以「長輩身體不好需要人照顧」為由盼能交保，但遭新竹地院裁定收押。

何深知自己在假釋期中，一旦再被羈押回去，短期內恐難再出獄，因此鋌而走險放手一搏。新竹地院法警將沒帶手銬、僅扣上腳鐐的何榮淇解送回法院地下室一樓之侯訊室，沒想到何榮淇竟在途中「幸運」拾獲1把美工刀，他當機立斷以刀抵住自己脖子，威脅法警不得靠近。

何榮淇沿途開啟防火門並反鎖，待逃到法院一樓的法官通道後，順手拿起滅火器砸破窗戶玻璃，從窗戶逃出、快速穿越法院後方停車場再翻牆脫逃。

何男逃走後藏匿在親戚家中，近期在新北市八里區一帶活動，還新結交了越南籍的黎姓女友，2019年9月底，何因酒後與女友起了口角，竟拿出預藏的槍枝跑去黎女工作檳榔攤開槍洩憤。

新北警方調閱監視器及查訪，鎖定何男行蹤，最後在樹林區一處民宅逮捕何嫌到案，也當場起獲改造手槍及子彈。新竹檢方日前偵結，依脫逃罪起訴何男，另槍砲案正由檢方偵辦中。

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