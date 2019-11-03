　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶刀破窗逃法院！通緝犯逃亡2年　為新女友開槍身分曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

2017年前被新竹地院裁定羈押的何榮淇，在途中意外拾獲美工刀並以自裁威脅法警後再順力掙脫逃離。他逍遙法外2年多，還結交了新的女友，只是沒想到他因與女友口角，到檳榔攤開槍示威，行蹤因此露餡，警方將他逮捕後，將他送回看守所。新竹檢方先依脫逃罪嫌起訴何男。

▲▼通緝犯何嫌逃亡近2年，因囂張在檳榔攤內開槍，而遭警方逮捕落網。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲何男因在檳榔攤開槍而身分曝光。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

槍砲犯何榮淇曾擔任一家PUB的店長，並且以黑道身份圍事，有傷害致死及妨害自由等前科，因為曾犯槍砲案仍在假釋當中，2017年右被查到2把改造手槍，以「長輩身體不好需要人照顧」為由盼能交保，但遭新竹地院裁定收押。

何深知自己在假釋期中，一旦再被羈押回去，短期內恐難再出獄，因此鋌而走險放手一搏。新竹地院法警將沒帶手銬、僅扣上腳鐐的何榮淇解送回法院地下室一樓之侯訊室，沒想到何榮淇竟在途中「幸運」拾獲1把美工刀，他當機立斷以刀抵住自己脖子，威脅法警不得靠近。

▲通緝犯何榮淇搶刀揚言自戕，隨後破窗逃離新竹地院。（圖／記者陳豐德翻攝）

何榮淇沿途開啟防火門並反鎖，待逃到法院一樓的法官通道後，順手拿起滅火器砸破窗戶玻璃，從窗戶逃出、快速穿越法院後方停車場再翻牆脫逃。

何男逃走後藏匿在親戚家中，近期在新北市八里區一帶活動，還新結交了越南籍的黎姓女友，2019年9月底，何因酒後與女友起了口角，竟拿出預藏的槍枝跑去黎女工作檳榔攤開槍洩憤。

新北警方調閱監視器及查訪，鎖定何男行蹤，最後在樹林區一處民宅逮捕何嫌到案，也當場起獲改造手槍及子彈。新竹檢方日前偵結，依脫逃罪起訴何男，另槍砲案正由檢方偵辦中。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　

►水源3公尺旁驚見「7桶腐蝕化骨水」　骨壞肝敗碰觸到下場會很慘

►國中女控「阿公很壞」　案發現場照…2床7人超詭異

►路上驚見720輪拖車…還有「神秘超大管狀物」　老司機：10年難見

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
南投2歲童「墜奧萬大吊橋」猛從80米高空落下！當場失去生命跡
外籍男闖華航起落架！檢認「有逃亡之虞」向法院聲請羈押
王瞳槓馬俊麟正宮明開庭！專家曝「扭轉劣勢2關鍵」搞不好會逆轉
台南17歲少年橋邊釣魚「甩竿觸高壓電」！手臂+腹部嚴重燒燙傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙手法再進化！韓籍小鮮肉車手扮「書記官」　每次爽領3千

20萬幫一把陪炒飯！輕熟女白做工大反擊　「伺寢畫面」竟成鐵證　

快訊／南投2歲童「墜奧萬大吊橋」猛從80米高空落下！當場失去生命跡象

快訊／外籍男闖華航起落架！　檢認「有逃亡之虞」向法院聲請羈押

快訊／台南17歲少年橋邊釣魚「甩竿誤觸高壓電」！手臂+腹部嚴重燒燙傷

夜店嗨嗨後強送回家！女大生急喊「我月經來」拒絕　渣男壓床上：這樣才安全

過彎衝護欄懸空險掉下山　駕駛承認「前一晚有喝」未超標仍法辦

苗栗遙控飛機也失控！　越過馬路撞上路樹險衝民宅

北捷民權西路站成贓款交接熱區　警2個月逮7車手驚見中年二度就業婦

搶刀破窗逃法院！通緝犯逃亡2年　為新女友開槍身分曝光

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

詐騙手法再進化！韓籍小鮮肉車手扮「書記官」　每次爽領3千

20萬幫一把陪炒飯！輕熟女白做工大反擊　「伺寢畫面」竟成鐵證　

快訊／南投2歲童「墜奧萬大吊橋」猛從80米高空落下！當場失去生命跡象

快訊／外籍男闖華航起落架！　檢認「有逃亡之虞」向法院聲請羈押

快訊／台南17歲少年橋邊釣魚「甩竿誤觸高壓電」！手臂+腹部嚴重燒燙傷

夜店嗨嗨後強送回家！女大生急喊「我月經來」拒絕　渣男壓床上：這樣才安全

過彎衝護欄懸空險掉下山　駕駛承認「前一晚有喝」未超標仍法辦

苗栗遙控飛機也失控！　越過馬路撞上路樹險衝民宅

北捷民權西路站成贓款交接熱區　警2個月逮7車手驚見中年二度就業婦

搶刀破窗逃法院！通緝犯逃亡2年　為新女友開槍身分曝光

詐騙手法再進化！韓籍小鮮肉車手扮「書記官」　每次爽領3千

20萬幫一把陪炒飯！輕熟女白做工大反擊　「伺寢畫面」竟成鐵證　

12強／「休息夠了」委國火力終於正常　當家4棒有信心

民眾黨李旻蔚戰余天反讓藍營得利？　柯文哲：一舉獲勝就好了

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

玩京都必知4個拍照禁忌　花見小路私有道路拍照罰1萬日圓

古代牧羊犬掏耳邊抖腳　屁股狂跳「熱情森巴舞」：好癢ㄛ

快訊／南投2歲童「墜奧萬大吊橋」猛從80米高空落下！當場失去生命跡象

基隆港「五輪同框」！4郵輪+1兩岸渡輪停好停滿　最佳觀賞點曝光

陳孝萱爆新戀情...吳宗憲「人要學會放下」大方祝福：恭喜有個依靠對象！

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

社會熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

即／新北4歲女童全身60%燙傷急送醫

OL和老闆「宿舍上下交疊」代價出爐

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

刑事局甜美女隊花驚爆是小三！她喊冤遭設局

更多熱門

相關新聞

通緝犯藏匿山區　駕車用餐警緝獲

通緝犯藏匿山區　駕車用餐警緝獲

屏東縣王姓通緝犯因涉嫌毒品及槍砲案，分別於2018年6月5日及12月20日遭新北地檢與屏東地檢發布通緝，屏東縣警察局及刑事警察局偵查第八大隊等共同組成專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮，積極布線查緝，掌握他出沒南投山區，1日出動大批人員前往查緝，趁他開車用餐時將他逮獲，押解歸案。

一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯怒譙車商

一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯怒譙車商

台鐵烏日站驚見亮刀男　鐵路警壓制

台鐵烏日站驚見亮刀男　鐵路警壓制

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

8個月偷4次！　無業男潛工地竊電纜變賣

8個月偷4次！　無業男潛工地竊電纜變賣

關鍵字：

通緝犯新竹地院美工刀檳榔攤

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

泫雅上節目放閃　被問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面