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司機戀上廚師妻「淨身離婚」　車震一次哭窮再賠50萬

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記者黃翊婷／綜合報導

江姓廚師不滿妻子（現已離婚）外遇曾姓司機，兩人還在車上發生一次性行為，氣得提告求償80萬元。雖然曾男表明自己離婚是「淨身出戶」，沒有多餘的錢財可以賠償，但新竹地院法官考量到雙方扶養子女所需費用、經濟收入等差距，最後仍判他應賠償江男50萬元較為適當。

▲▼拜金女,愛情,開車,晚宴,項鍊,約會。（圖／翻攝自pixabay）

▲曾男坦承與江妻外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

江男在判決書中主張，妻子去年9月某日凌晨在車上與曾男幽會，兩人發生一次性關係，後來曾妻發現這段地下戀情，氣得透過臉書傳來一張合照，自己看了也懷疑被戴綠帽，馬上拿著照片質問妻子，沒想到這一切竟然都是真的，讓他大受打擊。

「我和老婆感情破裂，最終走向離婚一途，孩子們尚處於懵懂年紀，卻失去母親日常陪伴，讓我抑鬱寡歡，所承受的精神損害非常人所能體會。」江男無奈表示，為了照顧年幼子女，不得不每天強顏歡笑，就怕無辜的孩子缺乏親情陪伴會影響身心發育，結果卻讓自己出現憂鬱傾向，這才決定提告求償80萬元的精神慰撫金。

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲江男離婚後雖然很憂鬱，但還是努力打起精神照顧年幼的子女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

對此，曾男坦承的確與江妻有過一段情，後來自己的下場也很慘，不但挨告刑事訴訟，也與妻子離婚，雖然不用扶養孩子，財產卻全部都給了女方，可以說是「淨身出戶」，真的沒有多餘的能力賠償江男。

新竹地院法官認為，江男因為曾男的介入，導致婚姻關係破裂，還得獨自承擔莫大的精神痛苦，自然得以請求賠償，考量到兩人一個是廚師，月薪約4到5萬元，另一個是車行司機，月薪為3至4萬元，還有身分、地位、損害程度、扶養子女所需費用等因素差距，最後判曾男應賠償50萬元較為適當，超過此範圍之請求則全數駁回。

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