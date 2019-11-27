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宗教團太魯閣峽谷撒紙屑…唱哈利路亞「讓罪隨風飛」！遭制止反嗆：有機可分解

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扯！亂丟紙屑掰「罪惡隨風飄」　辯：有機的可分解

圖、文／周刊王

一名網友前（25）日在花蓮太魯閣發現有團體往峽谷「丟紙屑」，口中還唸唸有詞，並集體唱「哈利路亞」，聲稱可以讓罪惡與紙片一同隨風飄去，還嗆「有機的，可以分解」。原PO見狀錄影並制止，但沒人理會，就連警察到場後還被這群人批「像香港一樣獨裁」，讓網友看了也不禁大怒，大罵這群人破壞國家公園的環境。

網友在臉書社團「花蓮人」PO出數段影片，表示前日帶數名外籍友人造訪太魯閣，卻看到某宗教團體往峽谷中亂丟紙屑。原PO說：「男女老少在九曲洞丟紙屑，讓他隨風飛走，主持人說你的罪跟有的沒的也會隨之飛走」。過程讓原PO看到傻眼，立馬上前詢問並制止，但沒人理會原PO。

▲亂丟紙屑的團體合唱哈利路亞。（圖／花蓮人臉書社團）

其他民眾報警後，警方到場關切，原PO表示這個團體不但不配合警察的詢問，還侮辱警察，「說台灣警察像香港一樣獨裁」；之後女主持人更是不客氣的說丟進山谷的紙屑「是有機的，可以分解」，讓原PO聽了哭笑不得。影片曝光後也引起網友眾怒，紛紛表示「怪力亂神」、「智商堪憂」、「每個人像她這樣，就變垃圾場了」。

▲警察到場關切，主持人辨稱紙屑都是有機的。（圖／花蓮人臉書社團）

太魯閣國家公園管理處副處長張登文表示，園區內禁止遊客藉任何名義丟垃圾，這種「丟紙屑飛山谷」是第一次遇到，會以個案請同仁加強宣導。保七九大副大隊長梁智先則表示，國家公園法雖未制止宗教團體活動，但不能丟紙屑、明火，違者可依國家公園法第13條之6款開罰；收到民眾提供的影片後會加強蒐證補強，並依法開罰。

▲原PO描述事發經過，讓網友看了相當生氣。（圖／花蓮人臉書社團）

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