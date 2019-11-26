烏龍茶尿要小心！胰臟癌確診=宣判死刑　這些危險族群剉咧等

▲聯安診所總經理李文雄（最左）上周五因胰臟癌辭世。（圖／報系資料照）

圖文／周刊王

知名度甚高的健檢機構聯安診所總經理李文雄，上周五（22日）不幸死於胰臟癌，震驚醫療界。據了解，李文雄於去年1月在自家健診機構接受高階影像健診時，意外在胰臟發現腫瘤，立即開始治療且病情穩定，今年9月更與同事一起歡度61歲大壽，沒想到上周五告知家人疲累要上床睡覺，竟再也沒醒來。

與其他癌症相較，胰臟癌的發生率雖不高，但確診就幾乎宣告死亡，尤其近年來許多名人皆因此病辭世，包括體育主播傅達仁、資深名嘴劉駿耀、男高音帕華洛帝，「時尚老佛爺」卡爾拉格斐也於今年2月因胰腺癌辭世，也讓胰臟癌因此被封為「癌王」，最主要是因為胰臟癌很難早期發現，而且復發率相當高。

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▲劉駿耀去年因胰臟癌逝。（圖／翻攝自劉駿耀臉書）

哪些人是胰臟癌高危險族群？根據《好心肝》報導，目前醫界仍無法確切知道造成胰臟癌的原因，但有些危險因子已經被找出，其中特定遺傳基因突變者發生胰臟癌的機率比平常人高。遺傳基因導致的罹癌風險可高達一般人的30∼40倍，若合併抽菸，風險更高達100倍。

例如有BRCA1、BRCA2基因突變者，罹患乳癌、卵巢癌風險高外，罹患胰臟癌的風險也較高。另外，家族內有2人以上罹患胰臟癌，也算是高危險群。另外，慢性胰臟炎或是肥胖、糖尿病患等，罹患胰臟癌的危險也較高，而年過50歲才罹患糖尿病的人，更應該留意，有時並非普通的糖尿病，而是胰臟癌所引起的糖尿病。

中央研究院基因體研究中心也證實，「高糖」會造成胰臟的代謝異常，傷害胰臟細胞的DNA，使致癌KRAS基因突變，進而產生胰腺癌。所以避免「高糖」的攝取，可保護胰臟免於因代謝異常所造成的損傷。

▲目前國內胰臟癌的發生在40～70歲之間，男性患者比女性多了1.5～2倍。（攝影／張雅淳）

而隨著人口老化、飲食西化，近幾年胰臟癌有逐年增加的趨勢。根據國民健康署最新癌症登記報告，民國105年有2202人被診斷為胰臟癌，1996人死於胰臟癌，位居男性10大癌症死因第8位、女性第5位。在美國，胰臟癌位居10大癌症死因第4位，預估2020年將躍升至第2位，目前國內胰臟癌的發生在40～70歲之間，男性患者比女性多了1.5～2倍。

胰臟癌的症狀相當多樣，根據癌症希望基金會官網資料顯示，中山醫學大學達文西微創手術中心彭正明主任表示，胰臟分為三部分，根據臨床經驗有60％腫瘤所在位置為胰臟頭部，常造成膽管堵塞而發生黃疸、眼睛及皮膚變色發黃，或是尿液顏色變深，類似烏龍茶一般。

▲胰臟癌常造成膽管堵塞而發生黃疸、眼睛及皮膚變色發黃，或是尿液顏色變深。（圖／翻攝自pixabay）

更有突然血糖不穩定的現象，患者也比較能有所警覺。在經過醫師確診後，首先會先放置支架疏通膽管減輕症狀，之後再做癌症治療的處置。而體部與尾部的腫瘤，初期僅會感到疲勞，患者不易察覺，等到晚期腫瘤變大壓迫周邊，患者才會有背部、腹部疼痛，以及體重快速減輕的現象。

胰臟癌需以血管攝影、電腦斷層或核磁共振才能確診，彭正明醫師說明，治療會依照腫瘤侵犯程度來決定，如果腫瘤侵犯範圍不大，沒有侵犯到腸繫膜、膽道、血管或肝轉移等，即可先以手術切除，爭取時間；若腫瘤已轉移或範圍較大，建議先做化學治療合併放療，採降階方式，先把腫瘤縮小至可開刀範圍再切除，來提升存活率。

胰臟癌也是高度惡性危險的疾病，故採用手術治療是目前最佳選擇，手術方面，過去胰頭腫瘤採用十二指腸切除術，又稱惠普式手術，手術時間約四小時，現在已有達文西微創手術方式，傷口比傳統小，也比較好照顧。體部及尾部的腫瘤會以局部切除加上淋巴廓清為主，若有必要，也會將脾臟切除，有些患者會擔心脾臟切除後免疫力會下降，但其實不用太擔心，將癌細胞清除乾淨才是最重要的。

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