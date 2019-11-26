臨終沒閉眼！癌女誤信直銷保健品病逝　白髮嬤悲痛杖棺

▲何女的祖母白髮人送黑髮人，杖棺畫面讓人心碎。（圖／讀者提供）

圖文／周刊王

台中市何鳳娟去年二月因癌症病逝，火化前白髮人送黑髮人，阿嬤杖棺畫面讓人心碎，至今仍歷歷在目。何女胞弟何奇奇（化名）向本刊控訴姐姐何鳳娟因誤信合樂直銷保健食品，借貸多筆債務纏身，甚至因此喪命，令人不勝唏噓。

砸上百萬元購買卻延誤治療，不但散盡家財，最後還送命，今天談到胞姐依舊數度哽咽淚崩；他說，姐姐生前吃了很多苦，連臨終都閉不上眼，希望她在另個世界不要再那麼傻，快樂過日子。

何奇奇說，何鳳娟原本擔任幼教老師，在因緣際會加入合樂直銷公司，沒想到姊姊竟變了一個人，原本省吃儉用的姊姊開始四處向銀行借貸，全是為了購買直銷公司的商品，甚至不惜動用保單借款，連得到癌症險理賠的60萬元，她也全數將這筆救命金拿來投資購買產品。

奇奇向本刊表示，姊姊先前癌症病發、雙眼嚴重突出，卻因聽信公司直銷老及同事說法僅食用公司販售號稱可以治療癌症的「化康」產品，期間在幹部的鼓吹下，仍每日拖著病體，不惜從台中遠赴彰化上班，甚至公司還曾頒發「第一名」的獎狀以及「生命鬥士」獎牌，直到姐姐過世整理遺物時才發現這些東西，讓何奇奇看了備感諷刺。

奇奇感難姐姐生前吃了很多苦，連臨終都閉不上眼，希望政府有關單位能正視無良直銷不當銷售手法，避免更多像姊姊一樣的無辜者受害。

▲何鳳娟每日拖著病體為公司賣命，最終不幸癌逝。（圖／讀者提供）

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