撤回理大擴建撥款申請！　港府再撤中大、港大9.7億翻新費

▲香港中文大學校園已變成示威者與警方的戰場。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港財經事務及庫務局昨（26）日向立法會財委會發信，決定暫時撤回有關香港中文大學及香港大學的醫療教學設施工程項目撥款，共超過2.5億元（台幣約9.7億元）。據悉，信件內容顯示，是因為有議員對該2項目「表示關注」，所以才決定撤回撥款。

香港示威活動延燒至各大學校園，其中，香港理工大學、香港中文大學情況最嚴重，校園內不僅被佔領，設施也遭到大量破壞。綜合港媒報導，香港政府早前撤回了涉及理工大學的擴建工程項目撥款申請，直到近日，又將撤回2項涉及港中大和港大的設施撥款建議。

據悉，受影響的2項撥款包括港中大在大埔第39區興建一座教學科研綜合大樓的費用，花費5,970萬元（台幣約2.3萬元），以及港大提升設施和發展醫學院校區的費用，花費1.943億元（台幣約7.5億元）。

▲香港理工大學11/25示威活動。（圖／記者游宗樺攝）

香港財經事務及庫務局向立法會財委會發信的內容中提到，是因「有議員」對該兩項目「表示關注」，故決定撤回撥款，讓食物及衛生局有更多時間向議員解說。此外，信件中顯示，有關撥款原定22日在財委會審議，但當日尚未處理，會「爭取盡快在本立法年度內」再提交有關撥款建議予財委會考慮。

據明報報導，香港食物及衛生局表示，在提升大學的醫療教學設施方面，立法會財委會已於2018/19年度通過，在基本工程儲備基金整體撥款下，向中大、港大及理大撥款約1.8億元（台幣約7億元），進行短期翻新及設施提升工程，港府日後也將繼續跟進3校（理大、中大、港大）的中、長期工程項目。

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