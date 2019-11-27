尖叫！朝聖「康是美網美打卡店」　拍照打卡就能抽精品包

▲尖叫！朝聖「康是美網美打卡店」，拍照打卡就能抽名牌包 。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲近幾年打卡風盛行，康是美設置網美打牆之外，還推出專屬的優惠活動。

記者黃稜涵／採訪報導

近幾年打卡風盛行，現在這股風潮也吹進連鎖藥妝店，康是美與KATE、SOFINA、專科、艾杜紗與媚比琳合作，店內除了設置網美打卡牆之外，還有專屬的優惠活動，像是彩妝2件75折起，趕快跟著記者腳步，一起去看看吧！來到時代門市，從店門口就可以看到KATE的網美打卡販賣機，不論怎麼拍都超級可愛，讓人一秒少女心淪陷，還有超大刷具當道具，輕輕鬆鬆就能獲得一張超吸睛IG網美照。

▲康是美彩妝師陳鈺欣表示，到康是美全台灣50家的指定門市，在KATE打卡販賣機前拍照打卡，就可以抽精品包。

康是美彩妝師陳鈺欣表示，到康是美全台灣50家的指定門市，在KATE打卡販賣機前打卡，並且上傳到FB或IG上面，hashtag #康是美超過500位彩妝師，就可以抽精品包的活動，KATE這次有推出4個顏色的校正霜，可以針對每個人不一樣的膚質去做挑選，另外在全台門市都有做彩妝兩件指定商品75折的活動，非常划算。

▲在KATE打卡販賣機前打卡，並且上傳到FB或IG上面，hashtag #康是美超過500位彩妝師，就有機會把精品包帶回家。

走進風采門市，粉紅色造景橱窗搭配粉紅色玫瑰花、腳踏車，浪漫到像是來到偶像劇場景裡，最佳的拍攝角度是45度角往下拍，整個夢幻度破表，活動期間在風采門市向彩妝師諮詢指定商品，打卡上傳就可以獲得Sofina漾緁旅行組。

▲活動期間在風采門市向彩妝師諮詢指定商品，打卡上傳就可以獲得Sofina漾緁旅行組。

接著來到西門門市，一走進去就看到讓少女們想尖叫的手繪化妝台，還有許多超有梗手卡，搭配著背景一起拍照完美呈現俏皮可愛感，在店內向彩妝師諮詢指定商品，並打卡上傳就可以獲得專科洗卸旅行組。

▲到西門門市，一走進去就看到讓少女們想尖叫的手繪化妝台。

除了這三間店之外，還有漢中店、新逢星以及時尚一號也都打造超好拍網美店，網美們千萬不要錯過，康是美擁有超過500位駐店彩妝師，這次跟許多的彩妝品牌攜手合作打造網美打卡店，主要是希望讓消費者在逛康是美時，碰到彩妝與保養等種種疑問，直接在門市諮詢彩妝師就可以獲得解答，不僅讓消費者對化妝更有自信，也讓消費者在彩妝選擇上更多元。

▼康是美擁有超過500位駐店彩妝師，希望讓消費者在逛康是美碰疑問時，直接在門市諮詢彩妝師就可以獲得解答。

►活動詳情：http://bit.ly/2qO18yc