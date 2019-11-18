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微風女神帶路搜出藥妝隱藏版好物　大推CP值爆表荷蘭植萃保養

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荷蘭植萃身體保養品牌Greenland（圖／業者提供）

▲微風女神郭源元逛藥妝店，意外挖到超好用、又平價的植萃身體保養品。（圖／翻攝自cosmed x greenland影片，以下同）

消費中心／台北報導

藥妝店認真逛起來，光是架上的保養彩妝新品一個一個塗抹試用，足以忘了時間的存在，其中最療癒的一件事，就是挖到便宜划算、CP值爆表的好物，那真的會令人激動到想立刻結帳帶走！若沒空慢慢逛、懶得逛或是怕買到雷，最省事的方法是直接參考網友認證的必買清單，另外也可以看看名人帶路，微風女神郭源元最近在康是美發現荷蘭植萃身體保養品牌，不但能變美，還有機會出國玩。

逛藥妝店樂趣多，尤其是發現隱藏的神秘好物，更是讓人心情大好，郭源元這次來到康是美找好貨，面對日韓、歐美等眾多保養品，她注意到來自荷蘭的植萃身體保養品牌greenland，不僅產品單價非常親民，成分更是主打自然系，讓她忍不住好奇地拿了柚子白茶系列兩款熱銷試用品體驗看看，結果一用不得了，當下迫不及待想跟廣大姊妹們分享，大推一定要列入必買清單敗回家。

荷蘭植萃身體保養品牌Greenland（圖／業者提供）

荷蘭植萃身體保養品牌Greenland（圖／業者提供）

▲柚子白茶沐浴慕斯的綿密觸感，讓郭源元驚呼「就像手打的奶油一樣」。

強調可以深層滋潤、保濕肌膚的「柚子白茶沐浴慕斯」，是greenland在藥妝門市口碑產品，對於第一次接觸的人，最想知道到底好不好用，郭源元開箱後分享自己的體驗心得，其中，細緻綿密的慕斯質地，讓她驚呼「就像手打的奶油一樣」，泡沫觸感有如絲綢般柔滑舒服，還有一股淡淡迷人的香甜柚子味及白茶清香，在洗沐潔淨身體的同時，也療癒了身心，從此愛上洗澡。

若是不喜歡沐浴乳殘留的滑滑感覺、或是香皂的乾澀感，郭源元大推可以嚐試使用「柚子白茶沐浴慕斯」，而且不怕擔心洗沒幾次就用完了，因為用量非常省，只要按壓一下，再搭配沐浴球，就可以輕鬆洗遍全身。此外，不論正著按、倒著按，專利壓頭360度任何角度都可以按壓出慕斯，使用簡單不需費力。

荷蘭植萃身體保養品牌Greenland（圖／業者提供）

▲專利壓頭讓人不需費力就能按壓出慕斯。

荷蘭植萃身體保養品牌Greenland（圖／業者提供）

▲柚子白茶去角質凝膠也是必推的熱門款產品。

另一款必推入手的「柚子白茶去角質凝膠」，實際搓揉後，打破過往對去角質產品的印象，其質地像冰沙一樣清涼，感覺清爽、非常好推之外，更重要的是零摩擦感，經常性使用也不會傷肌膚，去角質同時保濕。由於現代人環保意識高，格外重視產品源料，這款去角質凝膠的一大特色就是採用天然礦物性顆粒，不會對環境造成任何負擔，而且所有成分都是可以吃的，因為通通純天然。

荷蘭植萃身體保養品牌Greenland（圖／業者提供）

▲柚子白茶去角質凝膠採用天然礦物性顆粒，不會對環境造成任何負擔。

作為身體保養品牌，greenland本身訴求「天然的生活態度」，除了柚子白茶系列，不論身體慕斯、去角質凝膠、護唇膏、護手霜，產品融合了花果草木的芬芳與大自然的氣息，用天然植萃成分溫和呵護全身肌膚，同時也愛護大自然，前衛又吸睛的瓶身使用了可回收材質，相當環保。目前greenland由康是美獨家販售，現在起，只要在活動期間任選2樣，就送草莓護唇膏；任選3樣，其中包含柚子白茶系列產品，就送火龍果白茶沐浴慕斯，讓你體驗時下最夯的明星植萃保養，還有機會抽中亞洲任意門機票。

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