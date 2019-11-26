正妹景區扮不倒翁…遊客為看她「擠斷3根隔離帶」！素顏公開網推爆：戀愛了

▲西安女孩在景區扮「不倒翁」爆紅網路。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省西安市90後女孩馮佳晨是景區大唐不夜城的一名演員，每晚9點至10點和另一名女孩在景區表演「唐妞不倒翁」。最近，這個節目因為一則「大唐女子絕美牽手」的影片在網路爆紅。影片中，她穩穩運作不倒翁底座，身姿輕盈宛如隨風搖擺，一顰一笑將古代美人的嫵媚嬌羞演繹得淋漓盡致。

綜合陸媒報導，這則影片刷爆了網路，累計播放量已經超2.9億。據了解，許多遊客為了來看馮佳晨表演，甚至一度擠斷3根隔離帶。

今年23歲的馮佳晨已經學習舞蹈近10年，但這個節目剛開始的時候對她來說很不容易。她說，因表演需要，要將下半身完全固定在鐵架子上，僅靠腰部發力運作不倒翁的底座，「每天表演完胯和膝蓋都會被磨青，經過長久的訓練才能夠熟練掌握平衡技巧，做出各種唯美的動作。」

▲許多遊客來看她表演。（圖／翻攝自微博）

馮佳晨表示，不倒翁底座如果失去平衡完全倒地不起，對於演員來說不僅僅是受傷的問題，更嚴重的是頭部直接著地，「所以為了保持重心不失衡，我必須一直將體重保持在50公斤以內。」她說，「在不倒翁上表演1個小時，下來真的精疲力盡渾身酸痛。」

景區工作人員表示，雖然看起來演員們在不倒翁上表演很輕鬆，但其實背後的要求很苛刻，不光要操縱不倒翁，還要有一定的互動和表演能力，而且在演員挑選過程中，有許多人站在不倒翁上無法克制內心的恐懼，甚至還會嚇哭。

在網路爆紅後，馮佳晨在接受採訪時，還卸下了厚厚的妝容。日常生活中的她長相相當清純，有著尖尖的下巴、圓圓的大眼睛。素顏公開後，網友們紛紛驚呼，「我戀愛了。」

近日，還有不少經紀公司拋出了「橄欖枝」，但都被她拒絕了。馮佳晨說，自己還需要繼續學習，在提高自己的同時，努力為觀眾帶來更好的演出和作品。

我該答應女友嗎？

▼馮佳晨（右）走紅後，收到不少經紀公司的「橄欖枝」。（圖／翻攝自微博）