王立強自白釐清難度高　澳洲戰略專家：叛逃不是簡單的事

▲王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體拍攝。（圖／翻攝自The Age）

記者楊庭蒝／綜合報導

間諜王立強向澳洲政府「投誠」，宣稱曾涉及操縱台灣選舉等間諜行動，點名中國創新投資公司、中國趨勢控股有限公司在台灣收購據點、組織網軍。澳洲戰略政策研究所際網路政策中心分析師喬斯科（Alex Joske）在參與此案至今，對於王立強身分真假的問題，提出了自己的看法。

根據世紀報（The Age）刊登的報導，喬斯科表示，叛變從來都不是簡單的一件事，不管執行力還是動機都是，在接獲消息之後，他隨即與電視新聞節目60分鐘（60 Minutes）、雪梨晨驅報和世紀報合作，也和本人見面過，嘗試去驗證王立強的身分與說詞的真假，在看過12頁的自白書之後，感到非常驚訝，因為當中提到中國如何操縱台灣的選舉，如何滲透在香港的學生組織，更提及一些中國軍事情報部門的組織和人物的名字。

雖然以往叛逃的案例當中，很多人為了自保會對自白修飾，但喬斯科認為，在這起案件中，涉及多個不同的地區，查證上困難度高，但還是有一些證據可以去支持王立強，像是自白中點名的要職人士，甚至是台灣、澳洲、英國、美國等地的情報機構，遲早能證實或反駁王的說法。

▲中國間諜王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

對於王立強案也有尚未釐清的疑點，像是手上持有的護照與大陸當局的解釋互有矛盾。上海公安局指稱，王立強涉嫌詐欺案，並以線上法院紀錄佐證他在2016年涉詐欺被定罪，但透過網路搜尋王立強遭起訴資料，並沒有查到任何比他叛逃消息發布前更早的搜尋結果，這些都是案件中可疑的地方。

喬斯科也表示，目前中國的勢力也慢慢入侵澳洲的學術界，許多大學因為有經費壓力的關係，選擇與中國的大學建立夥伴關係，這非常容易讓澳洲大學的研究被竊盜，像是對於雪梨科技大學和中國電子科技集團公司合作的「公共安全錄影分析」研究，就有人擔心會被用於侵犯人權。

喬斯科最後認為，釐清間諜自白的真假不是一件簡單的事，但中共越想要抹滅證據，就會讓王立強自白的真確性更加提高。

▲在中國裁判文書網，能找到一則在2016年10月發出，由福建光澤縣人民法院對「王立強」的判決書。（圖／翻攝自中國裁判文書網）。