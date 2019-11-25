23歲望族少爺特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝：頭暈暈　下秒墜16m橋慘死

▲特斯拉自撞車禍。（圖／記者張君豪翻攝、東森新聞）



突發中心／新北報導

國道汐止交流道發生離奇死亡車禍！北投望族少爺23歲華姓男子載著韓籍女友，到內湖賞車試駕特斯拉，卻因不明原因撞車，而路過民眾見狀協助拉出受傷3人，但有目擊者聲稱，看到華男講完「最後一通電話」，內容似乎是提到，自己頭暈暈的，結果講完電話沒多久，就走向內側車道趴在護欄上，下一秒墜落16公尺高架，當場爆頭慘死。

這起事故發生在24日下午，事發當時23歲的華姓駕駛載著副駕的李姓特斯拉營業員、後座一名韓籍乘客由內湖出發，進行車輛試駕，但卻不明原因自撞護欄。警消獲報後立刻趕抵現場，卻發現華男墜落橋下，明顯死亡，而另外2名傷者則送往三總急救。

▲男子墜橋慘死。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，有目擊民眾證稱，當時3人從車上脫困之後，華男用手機打了一通電話，內容疑似是在和家人說自己發生車禍並表示，自己頭有點暈暈的。此外，民眾也表示，當時他邊說還邊走向內側護欄，隨後就因不明原因墜落下橋，但由於整起案件疑點重重，因此至於詳細事件發生經過、墜橋原因都仍有待調查釐清。

►影／特斯拉試駕自撞！3人全脫困 23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

▲特斯拉車禍，駕駛傷重身亡，家屬崩潰腿軟。（圖／記者黃彥傑攝）

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