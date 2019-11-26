推廣地下總統府、40陣砲地　湖山里長李秋霞盼開闢兩蔣文化秘境

▲草山防空洞。（圖／李秋霞提供）

記者楊亞璇／台北報導

陽明山為台北市知名觀光景點，過去一些鮮為人知的秘境，近年來也開始大受市民跟遊客的青睞，像是湖山里周邊不僅有草山行館、40砲陣地，還有「地下總統府」之稱的草山防空洞。

台北市北投區湖山里長李秋霞表示，她從民國100年就職開始就致力於推動兩蔣文化秘境，希望讓民眾可以一窺湖山里神秘面紗，同時也期盼結合中山樓、草山行館、陽明樹屋等景點，不讓湖山里豐富的兩蔣文化被浪費。

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李秋霞在帶領《ETtoday新聞雲》記者上山的過程中，迎面而來的是山間一抹超大的雙彩虹。不過對於李秋霞來說早已見怪不怪，她說，只要是春秋兩季，有一點點雨氣的時候，這邊就可以有彩虹，甚至常常出現雙彩虹。她還推薦，40砲陣地下方有夕陽平台，是欣賞彩虹最漂亮的地方。

▲李秋霞透露，山間易出現雙彩虹。（圖／李秋霞提供）

李秋霞接著細數社區周邊景點，她大讚湖山里是一個特別的地方，從日治時代就已開發，「後來日本人走了以後，國民政府來台灣的時候，我們更了不起了，因為蔣中正就住在我們社區裡面」，他剛來台灣的時候就在草山行館，直到第2年、民國39年才搬到士林官邸，但是他每一年的端午過後、中秋之前還是會到山上避暑，還因此成立陽明山管理局。

李秋霞長期致力於發展兩蔣故事。談到40砲陣地，李秋霞說，當時蔣中正周邊的衛士是八槍八砲，因此她修復了砲台，甚至去兵整中心去拉了一個大砲回來，希望能夠把它修復成原來的樣子，還把圓山飯店安全道變成縮小模型，因為圓山飯店畢盡不是很多人可以去，有很多限制，但到陽明山就可以看到逃生坡道。

再來，地下總統府也是特別的景點，4層樓的高度，可以容納600個人。李秋霞希望空間可以開放，但碰到一些小困難，導致目前無法大量的去開放給大眾參訪，目前需要事先申請才能參觀。

▲40砲陣地。（圖／李秋霞提供）

「我不知道他們是好人還是壞人啦，我們不能評論他，但他是我社區的資源」。李秋霞說，她在民國100年就職開始就一直想要推廣兩蔣文化，期盼結合中山樓、草山行館、陽明樹屋等景點，變成兩蔣文化秘境。

李秋霞還提到陽明公園，早在民國70年以前，台灣的經濟還沒有很飛黃騰達的時候，陽明公園可以說是全台灣知名度非常高的一個公園，所有國外的人來也都來，「像我這種四年級的吼，當時很多相親啦、約會啦、畢業旅行，所有東西通通是在這裡發生的」，這個公園也曾經養育了周邊所有的居民，「像我也是陽明公園養大的一批小孩」。

▲陽明山的雪景。（圖／李秋霞提供）

「花季人怎麼多你知道嗎？那時候我是小孩子的時候吼，我只能看到地，看不到天」，李秋霞形容，陽明公園不只養活湖山里，其他里的居民也來賣茶葉蛋、賣橘子，小朋友則去撿空瓶、賣明信片，她到現在都還會講，英文、日文的「明信片50元」。



李秋霞很驕傲，雖然公園一度荒涼，「草長得比人高」，經過一番整治後，陽明公園成為「全齡公園」，以前如果是坐輪椅的人，無法上去看櫻花，如今可以推著輪椅走無障礙坡道。

對於周邊景點如數家珍的李秋霞再加碼預告，橫嶺古道明年將會變成一條文學步道，「來爬山的時候，可以唸唸詩詞」，現在年輕人小朋友會的不多了，剛好身邊有些老師詩詞造詣很高，希望來倡導這樣的一個文化。

▲橫嶺古道。（圖／李秋霞提供）

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