倒數3天衝一波！超萌聊天神器「中華電信X護國神犬LINE貼圖」免費下載

▲還沒下載中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖？最後三天，連護國神犬都忍不住呼叫：「出來面對」！快帶本汪回家啦！（圖／翻攝自網路，下同）

生活中心／綜合報導

超過160萬人都已下載使用的免費聊天神器「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」，你下載了沒？為宣導國人防疫觀念，力抗非洲豬瘟持續不懈，中華電信攜手農委會合作推出共16款超萌又實用的貼圖，只要將中華電信LINE官方帳號加入好友，即可免費下載以及使用180天！活動只到11/28止，此款獨家正宗護國神犬貼圖有錢也買不到，還沒下載的人，只剩3天機會免費擁有，連護國神犬都忍不住呼叫：「出來面對」！快帶本汪回家啦！

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16款超萌貼圖，可愛又實用！像是：「我守護你」、「逗蝦」、「秀秀」、「出來面對」、「I'm watching you」…等，結合海關、行李檢查…等國人海外旅遊出入國境時必經的熟悉場景，呼應防疫觀念宣導的主題，並希望透過「護國神犬Line貼圖」可愛的圖文擴散力，讓防疫觀念在無形中融入民眾日常生活情境。

▲「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」，一共16款超萌貼圖，僅此一檔，可愛又實用，11/28前下載免費，還可陪伴你180天。

先前爆發非洲豬瘟病毒疫情時，短短時間內快速蔓延到蒙古、朝鮮半島、東南亞國家以及東帝汶等地，一旦活豬被發現染病將即刻全面撲殺，此舉不僅將造成造成食品供應短缺、豬肉價格攀升，人類醫療需要的藥物血液稀釋型肝素等也將出現短缺；近年也是台灣正式進入申請口蹄疫區除名階段，因此不少網友更發起「守護滷肉飯運動」，相互提醒親友拒絕攜帶任何肉類入關，透過全民積極防疫的努力下，才順利守住台灣食安大門。

▲檢疫犬工作非常認真且敏銳，即使只是裝過肉類的袋子也能立刻揪出來。

▲貼圖中的護國神犬可是真有其犬唷，像是檢疫犬Jeff就是貼圖創作的構思來源。

然而這波「中華電信寶寶與護國神犬LINE貼圖」可真有其犬呢！像是檢疫犬Jeff就是這次貼圖的構思來源之一，只要聞到可疑的味道，就會在旅客旁立刻坐下來，幫助海關人員查緝旅客是否違法攜帶肉類食品入境，就算只是裝過肉類的袋子也能毫不馬虎的立刻揪出來，相當厲害！

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