冬天必吃水果之王橘子！專家傳授「養身」吃法：喉嚨變舒服

▲農委會表示，想補充維他命 C、礦物質，柑橘絕對是當季首選。（示意圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

冬季最強的水果就是台灣柑橘，農委會在臉書指出，該果從內到外都富有價值，也是冬天必吃，但大家可能不知道，除一般吃法，其實還有「養身」的吃法，就是將橘子撒上鹽烤來吃，會讓身體跟喉嚨都變得超舒服。

農委會表示，冬天正是柑橘盛產的季節外，柑橘其實是一個大家族，從文旦、大白柚到柳丁、茂谷柑、海梨柑、桶柑、檸檬都是同一個家族。其中椪柑從10月開始上市，柳橙從12月採收，晚熟種如桶柑、茂谷柑則自2月開始上市。

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▲農委會表示，天冷吃烤橘子喉嚨會很舒服。（圖／農委會提供）



農委會指出，當柑橘的果皮從綠轉成橘紅色，不同階段的柑橘擁有不同酸甜滋味，多層次的風味，可以滿足所有人挑剔的味蕾，尤其想補充維他命 C、礦物質，柑橘絕對是當季首選，若飯後來顆橘，酸甜多汁，能幫助消化。另外，做成果醬、打成果汁或烘成果乾當零嘴都非常讚。

農委會也特別找來人氣圖文作家毛毛蟲網路繪本 + 蟲點子創意設計一起來向大家推薦，冬季必吃的柑橘類水果，除一般吃法，毛毛蟲也推薦了一種養身吃法，就是將橘子撒鹽烤來吃，熱呼呼的烤橘子，吃起來暖暖的，身體跟喉嚨都變得很舒服，絕對是冬天缺一不可的好水果。