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【英語多益通】日本Yahoo和LINE合併了？來學企業併購英文怎麼說

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雅虎日本公司（ZD Corp.）（ZHD）首席執行官兼總裁川部健太郎（ZD）和Line Corp.首席執行官兼總裁兼石澤武志。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 雅虎日本公司（ZD Corp.）（ZHD）首席執行官兼總裁川部健太郎（ZD）和Line Corp.首席執行官兼總裁兼石澤武志。（圖／達志影像／美聯社）

文／羅伊伶 Janet Lo

今（2019）年11月18日， LINE宣布將與Yahoo Japan合併（merge），雖其母公司隸屬於南韓，但LINE在日本的使用率極高，目前已有超過八千萬名用戶， Yahoo Japan則是日本最熱門的搜尋網站，雙方正好能藉此形成相輔相成的互補效益。今天就讓我們透過此兩大公司的結合（integration）學習相關的多益單字吧！

to fend off 抵擋

請繼續往下閱讀...

為了在這個「贏家通吃」（winner-takes-all）的時代，維持與Google、Facebook、阿里巴巴等科技龍頭抗衡的競爭實力，日本軟銀創辦人孫正義決定將Yahoo Japan與LINE合併，以分別出資50%的原則，整合成規模三百億美元的網路科技巨頭。

Yahoo Japan and LINE have reached an agreement to merge so they could fend off other tech giants from the U.S. and China.
（Yahoo Japan和LINE已達成合併協議，以抵抗其他在美國與中國的科技巨頭。）

在此，fend一字為動詞抵抗之意，若接上介係詞off則能表示抵擋某人或某事的勢力或攻擊。

Beauty Pearl Company has revamped its product authentication process on its website in order to fend off counterfeits.
（Beauty Pearl公司重新修改了它們網站上的商品審核流程以抵擋贗品的問題。）

除了當作抵擋攻擊之外，fend也可以當作「迴避」的意思，用來描述避開不想面對的人事物。

The celebrity fended off the journalist’s tricky question smoothly by switching the subject.
（這位藝人透過轉移話題巧妙地迴避了記者的陷阱問題。）

其實，fend是defend的簡化版，「de-」字首是away（離開），fend的原始字根為「-fendere」是strike（攻擊），也就延伸出抵擋之意，而相反詞offend也是源自fend，字首與「ob-」同源為against（對抗），也因此延伸出「冒犯」的意思，其形容詞分別為defensive「防禦的」和offensive「冒犯的」，也是多益常出現的單字。

You don’t need to be so defensive as I was just making a joke.
（你防禦心不用那麼強，因為我只是開個玩笑而已。）

Please notify the group administrator immediately if you see some offensive comments or inappropriate postings.
（若您看見有攻擊性的留言或不適當的發文，請立即通知群組管理者。）

dominant 主導的；主要的

在Google搜尋引擎當道的世代，Yahoo Japan卻仍能維持日本最高的使用率，擁有超過五千萬名用戶。而LINE除了在日本擁有八千多萬名用戶之外，在東南亞與台灣也有相當龐大的用戶數。正因如此，Yahoo Japan的母公司Z Holdings與LINE的最大股東Naver認為雙方的合併必能締造出超強的數位平台，更以成為領先全球的人工智慧（AI）科技公司為首要目標。

The two firms stated that they will team up and share their ambitions so they could compete against dominant overseas companies.
（這兩間公司表示他們將會共同合作實現目標，才能與強勢的海外公司競爭。）

與dominant很相似的predominant一字為其同義字，在表示「主要的」意思時，兩者可互通使用。

While LINE is the predominant texting app in Japan and Taiwan, WhatsApp is the most popular texting app worldwide, claiming 55.6% of the global market.
（LINE在日本和台灣是最主要的即時通訊軟體，然而WhatsApp佔了全球55.6%的市占率，是全世界最受歡迎的即時通訊軟體。）

其中，dominant與predominant雖為同義字，但不同的地方是dominant除了描述事物佔優勢之外，還能用來形容人「強勢」的個性，其反義字為submissive「順從的」。

In your relationship, I would say you’re the more dominant one, and your boyfriend is more submissive.
（我會認為在你們倆的感情中，你是較強勢的一方，而你男友則是比較順從的。）

to leverage 利用；發揮槓桿效應

Yahoo Japan與LINE在電子支付、新聞與AI資源上各有強項，而Yahoo Japan的搜尋引擎與強大的電子商務服務正是LINE所缺乏的，LINE的即時通訊功能則是Yahoo Japan所沒有的。因此LINE的日本CEO出澤剛提到，儘管在合併後仍與世界網路巨頭有極大的規模與市值差異，但資源上的整合應能帶來相當完善的互補效應。

The two firms aim to leverage each other’s large user bases and resources to expand their online businesses.
（這兩間公司的目標，是能利用雙方龐大的用戶數與資源拓展他們的線上事業。）

上面這個例句中的leverage一字為動詞，其名詞就是「槓桿」，因此當動詞使用時，便是「發揮槓桿效益」的意思，有利用原有資源產生新的或更好的效益之意，更簡單來說就是「利用；善用」。

Building networks is one thing, but leveraging them to make more sales for your business is another.
（ 建立起人脈是一回事，但要善用人脈來增加自己的事業產值又是另一回事了。）

作為名詞使用除了「槓桿效益」之外，也能當作「影響力」或是「手段」的意思。

The foundation hopes the new marketing campaign will serve as leverage to obtain more donations.
（基金會希望能藉由新的行銷活動以獲取更多的捐款。）

【多益模擬試題】

1. The new general manager fended off doubts and concerns from the board members by __________ the sales target in advance.
(A) achieve
(B) achieved
(C) achieving
(D) achievement

2. One of the best ways to __________ more sales is to leverage your network with people you have done business with.
(A) invent
(B) generate
(C) implement
(D) mitigate

解析：
1. 正解為(C)。題意為「新上任的總經理已預先達成業務目標，阻擋了董事會成員對他的質疑和擔憂。」此題介係詞by後面為「藉由某方式抵擋董事會成員的疑慮」，整段應為名詞子句，應使用動名詞開頭的achieving帶出名詞子句。選項(A)為達成（原形動詞），(B)為已達成（過去分詞），(C)為達成（動名詞），(D)為達成（名詞），故(C)為正解。

2. 正解為(B)。題意為「最能有效增加業績的方式之一就是善用你在業務上合作過的人際關係。」空格處為「增加業績」，選項(A)為發明、(B)為產生、(C)為應用、(D)為減輕，故僅(B)符合句意為正解。

延伸閱讀》看歐普拉、美國女大法官如何勉勵大學畢業生 從名人勵志語錄學英文

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