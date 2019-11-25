黑、白胡椒原來都一樣！專家曝多重效用：驅寒、開胃...還能抗腫瘤

▲六龜地區生產的黑胡椒與白胡椒。（圖／農委會林試所提供）



記者許展溢／台北報導

胡椒是許多美食佳餚不可或缺的提味焦點，農委會林業試驗所六龜研究中心為讓民眾更了解胡椒科植物，特別在扇平森林生態科學園的樹木標本園中，規劃建立「扇平胡椒園」，蒐集了包括胡椒、荖藤、大圓葉胡椒、紅莖椒草，以及其他藤本與草本的胡椒科植物共20餘種，邀請各界前來聚「椒」欣賞。

林試所表示，全世界的胡椒科植物有8屬，約2020種，其中在國際香料貿易上占有重要地位的胡椒，由於需求殷切，在歐洲人所稱四大辛香料-「胡椒、荳蔻、丁香、肉桂」中，胡椒位居首位。

請繼續往下閱讀...

▲常作為景觀與植生綠牆的胡椒科植物。（圖／農委會林試所提供）



林試所指出，胡椒原產於南印度，主要生長於年降水量2500毫米的熱帶地區，目前全球約有40餘國生產胡椒，越南、印尼、印度、馬來西亞、斯里蘭卡、巴西等是主要出口國，大陸及台灣也有栽培。越南為全球胡椒第一大供應國，每年生產達10萬公噸以上，占全球總產量的35%，美國則為進口量最大的國家。

長期研究胡椒科植物的林試所助理研究員龔冠寧指出，胡椒是一種多年生的木本藤蔓植物，常攀緣於樹木，高度可達4公尺。胡椒具有蔓生性，當植物的莖幹接觸到地表時會迅速生根。在台灣，胡椒主要分布在高雄、恆春及屏東等地，多生長於山谷密林或疏林中，也會攀生在海岸森林、灌叢下或高位珊瑚礁岩間。

▲林業試驗所將野生的紅莖椒草扦插培育。（圖／農委會林試所提供）



龔冠寧說，市面上常見的黑胡椒、白胡椒其實都來自胡椒，只是製作方式不同。黑胡椒是將成熟的果實直接曬乾製成，白胡椒則是先把果實浸泡在水裡約7天至10天後，洗去果皮再進行乾燥；口感上兩者皆有溫潤的辛辣味，入喉之後則有些許清涼感。

龔冠寧指出，胡椒既是料理中常見的調味劑，也是中醫用來驅寒、開胃的藥材，國人雖然可能無日不吃胡椒，卻很少有人能夠識其廬山真面目，也算是一種「餐桌上最熟悉的陌生人」。

▲大圓葉胡椒的葉片可以食用。（圖／農委會林試所提供）



龔冠寧進一步說明，其實胡椒科植物多才多「益」，不容小覷，如在現代醫學已證明許多胡椒科植物含有胡椒鹼、胡椒脂鹼、胡椒新鹼，果實中的醯胺具有良好的殺蟲效果，並能發揮類似抗腫瘤、抗菌殺蟲及血小板凝集等功效；另在食品工業的應用上可作為防腐性的香料，使用日趨廣泛。

林試所所長張彬強調，胡椒科植物中不乏葉形及花序型態特殊者，深具觀賞價值；由於兼具好看、好吃、好玩等多重效用，使得該科植物越來越受到民眾喜愛。林試所建置中的扇平胡椒園，除培育原生的胡椒科植物外，也有引種栽培者，每年11月至隔年4月扇平森林生態科學園對外開放期間，民眾能以團體專案申請的方式入園享受森林浴。