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快訊／文大老董張鏡湖台大醫院辭世！享耆壽92歲　董事會證實

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▲▼文化大學今舉行校長交接暨就職典禮，新任校長徐興慶上任，由文大董事長張鏡湖擔任監交人，頒校長聘書。（圖／文化大學提供）

▲文大老董事長張鏡湖（左）傳出離世的消息。（圖／文化大學提供）

記者許展溢、柯振中／台北報導

文化大學董事長張鏡湖25日下午傳出過世的消息，享耆壽92歲。據了解，張鏡湖的父親張其昀是文化大學的創辦人，張鏡湖本人1985年接下董座職位後，34年來一直都在工作，幾乎未曾休息。

文大董事會董事金榮華向《ETtoday新聞雲》證實，自己也是稍早透過友人得知此訊息，心裡非常錯愕，覺得很意外，因為今天上午學校才召開董事會，張鏡湖請假沒出席，沒想到他就這樣走了。

請繼續往下閱讀...

金榮華說，近來張鏡湖進出醫院頻繁，但沒多想，畢竟年紀大了，上次董事會記得約是9或10月，他坐著輪椅出席主持會議，當時就覺得他看起來很虛弱、很累的樣子。

據了解，張鏡湖是浙江大學史地系地理組學士，畢業後前往美國克拉克大學研讀地理學系，得到博士學位，1985年接任董座後，秉持父親張其昀的創辦理念，建立制度、改善財務、推動硬體建設，拓展國際學術交流，又被譽為教育界的「艾科卡」（將公司經營轉虧為盈的企業家）。

張鏡湖一個多月前疑似因感染肺炎住院，進行身體檢查後發現罹患肝癌，隨後住院一個多月，不過仍不敵病魔，25日下午在台大醫院病逝。

張鏡湖先前擔任董事長職位時，被指控開會「昏沉癱坐」，已經喪失行為能力，還被錄影告上法院，被要求解除董事長職務，不過最後張鏡湖贏了官司，進而反告董事張冠群、袁興夏涉嫌偷錄影妨害秘密。但北檢認為，張冠群、袁興夏有親身參與會議，並無違法的情事，最後予以不起訴處分。

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