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萌翻你的對話框！百萬人氣貼圖正夯　限時免費下載只到11/28

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▲中華電信寶寶與護國神犬聯手出擊的超萌貼圖，可愛又討喜，不管在工作上或日常生活中使用都很適合！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

中華電信寶寶與護國神犬聯手出擊的超萌貼圖，內容可愛又親切，讓大人小孩都愛不釋手，上線不到一個月，已經突破150萬下載量，不過限時免費下載只要11/28，所以還沒擁有的你，可得把握最後機會！

▲萌翻你的對話框！百萬人氣貼圖正夯 限時免費下載只到11/28。（圖／記者謝婷婷攝）
▲中華電信寶寶與護國神犬聯手出擊的超萌貼圖，下載量破150萬！（圖／記者謝婷婷攝）

請繼續往下閱讀...

中華電信百萬人氣LINE貼圖，兼具趣味與實用性，像是「哩厚」、「霸託」、「晚點回你」、「OK」、「辛苦了」等，都屬於上班族常見用語！而「我守護你」、「這不單純喔」、「逗蝦」、「長尾巴快樂」、「好棒棒」等，則很適合日常生活使用，不但能拉近對話雙方的距離，還能助你告白一臂之力！

▲萌翻你的對話框！百萬人氣貼圖正夯 限時免費下載只到11/28。（圖／記者謝婷婷攝）
▲▼中華電信百萬人氣貼圖，不論在工作上或日常生活中使用都適合。（圖／記者謝婷婷攝）
▲萌翻你的對話框！百萬人氣貼圖正夯 限時免費下載只到11/28。（圖／記者謝婷婷攝）

「這貼圖一上線的時候，我就下載了！我覺得有時候傳可愛的貼圖，可以讓太嚴肅的對話氣氛，變得更輕鬆一點！而且我用過這麼多款貼圖，真心覺得這16款貼圖，好用又討喜，推薦大家下載！」、「一開始是朋友在用，我才跟著一起去下載，後來發現這個貼圖也滿可愛的！如果跟不熟的朋友傳訊息，兩個人用一樣的貼圖，也會覺得說有一個共通話題，所以我覺得還不錯！」護國神犬化身萌貼圖，不僅療癒，又能以一圖抵過千言萬語，讓不少貼圖重度使用者紛紛大推！

▲萌翻你的對話框！百萬人氣貼圖正夯 限時免費下載只到11/28。（圖／記者謝婷婷攝）
▲11/28前加入中華電信官方LINE好友，就能免費下載超萌貼圖。（圖／記者謝婷婷攝）

伸手不打笑臉人，就跟用了可愛貼圖一樣，讓人看了心情都好了起來！中華電信寶寶與護國神犬的超萌結合，最後倒數計時中，」限時下載只到11/28截止，還沒下載的你，趕快加入中華電信官方LINE好友，讓貼圖萌翻你的對話框吧！

16款可愛超萌LINE貼圖，限時免費下載中！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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