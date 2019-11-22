洗香香被偷拍...前男友爽傳「軍中256人LINE群」！她崩潰：還有童軍繩綑綁照

▲她洗澡時遭男友偷拍，分手裸照慘遭上傳LINE群組。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿九（化名）趁著女友洗澡視訊時，偷偷拍下多張裸照，孰料，他竟在分手後數月將照片傳到他軍中同袍的LINE群組中，讓256人任意觀看，又將照片上傳網路。阿九事後被處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

起訴指出，阿九2016年11月至2017年3月曾與女子靜靜（化名）短暫交往，某日阿九利用靜靜洗澡與他視訊時，在沒有經過同意的情況下，偷偷截下裸照。2人分手後，阿九又在澎湖服役時將照片上傳到連上的群組，讓群組內256名同袍、長官任意觀看，更在臉書上創假帳號，將裸照傳給靜靜的現任男友，再將照片上傳到「捷克論壇」。

事後靜靜再指控阿九，趁著同居期間，用手機強制拍下用童軍繩綑綁手臂的裸照。對此，阿九則辯稱，「我拍了很多次，拍的時候告訴人都知情，只是散布是我們分手後我自己散布的」。

檢方勘驗照片後發現，畫面中並無童軍繩，靜靜的神情也沒有異常痛苦的樣子，身上也沒有掙扎的傷痕，是否有強制拍攝，除了靜靜的指訴之外，沒有其他證據可佐。

判決就散布裸照部分指出，阿九此舉嚴重侵犯靜靜個人隱私，對靜靜身心造成難以抹滅的傷害，實屬不該，但念在他坦承犯行，並與靜靜達成調解，對方也向法院請求給予緩刑。高雄簡易庭最後判阿九拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年。

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