涉王立強間諜案！中國創新執董向心夫妻離台前　遭調查局依《國安法》攔截約詢

▲王立強自稱是中國大陸間諜，台灣檢調緊急約詢他口中的共諜上線中國創新董事向心夫妻。（圖／翻攝自The Age）

記者劉昌松／台北報導

自稱中國大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）日前向澳洲媒體宣稱，曾協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款約8690萬元，並宣稱自己是受到香港「中國趨勢」、「中國創新」的董事向心吸收成為間諜的，法務部調查局掌握向心和妻子龔青正在台灣，24日趁他們要搭機離境前，將2人帶回訊問，不排除稍晚移送台北地檢署。

王立強接受澳洲節目《60分鐘》採訪提到，自己曾透過間諜活動，滲透香港的大學、媒體，參與過最為外界所知的行動是銅鑼灣書店老闆的綁架案，也曾在台灣成立網軍，替韓國瑜輔選高雄市長，最新任務是破壞香港民主的行動，間接影響台灣的2020大選。

雖然對於王立強的間諜身分真實性仍眾說紛紜，但因王立強自稱上線是香港上市公司「中國趨勢」、「中國創新」的董事會主席向心，檢調掌握到向心和同為公司董事的妻子龔青多次進出台灣，趕在24日2人準備離境前攔下，並以調查《國安法》案件為由帶回訊問，中國創新25日發布聲明證實，向龔2人已委由律師協助配合調查，但檢調至今不願證實相關動作與案情。

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